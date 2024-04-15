商務天利行等涉教科書合謀定價　競委會指就折扣有協議　以免搶客

商務印書館、天利行及聯合出版等書商，被指在中小學校科書涉合謀定價瓜分市場，遭競爭事務審裁處入稟控告，案件今（15日）在開審。競委會指雖然相關的「不搶客」協議在競爭法條例生效前達成，但涉案書商在法例生效後仍繼續執行，並按協議向學生投標。書商強調協議需要執行機制，就競委會指若書商違反協議，會遭處罰，但無相關證據。



申請人為競委會，答辯人為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、商務的母公司聯合出版（集團）有限公司，及案發時為教育圖書零售業商會有限公司主席許超明，許亦為天利行主席和總經理。

競委會指商務等書商合謀定會，案件在高等法院開審。（資料圖片）

有書商提供17%折扣 工會召開會議

競委會陳詞指，因應當時有書商向學校提供17%的折扣，由書商組成的工會組織（即教育圖書零售業商會有限公司）遂開會，要求成員避免給予過多的折扣，提出書商向現時有合作關係的學校，提供12%的折扣，未有合作關係的學校則不多於10%的折扣，以避免搶客。兩年後，商會再把向學校提供的折扣調低至7%。

協議達成後並無終止

競委會續指，競爭法條例於2015年12月生效。雖然相關「不搶客」協議在條例前達成，但之後並無終止，各答辯人仍繼續執行，包括向孔聖堂中學和荃灣官立中學的投標中，商務印書館根據協議投標。

書商指未有證據顯示會員有跟協議

代表商務和聯合的律師則指，未有證據顯示商會的所有會員都遵從涉案的協議。同時協議需要執行機制，競委會指稱若有會員違反協議，會遭處罰，但並無相關證據。

案件編號：CTEA 2/2020