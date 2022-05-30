商務、天利行及聯合出版等　涉在教科書合謀定價　將於2024年審

商務印書館、天利行及聯合出版等書商，被指在中小學校科書涉合謀定價瓜分市場，遭競爭事務審裁處入稟控告，案件今(30日)在高等法院作管理會議，由於控辯雙方均有代表稱有意聘用英國熟悉競爭法的御用大律師代表，法官與各方的律師商討後，暫定案件於2024年4至15月開審。



涉在教科書合謀定價

4名被告：天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司、及天利行書局有限公司總經理許超明。原告競爭事務委員會指，上述3公司在向香港中小學學生銷售教科書時，涉曾合謀定價、瓜分市場、圍標等合謀安排，違反《競爭條例》第一行為守則。雖然這些安排是在《競爭條例》生效前訂立，但他們在條例生效後仍繼續採用；另外，許則被指是《競爭條例》第91條中，牽涉入該合謀安排的人士。

競委會與天利行均有意聘英御狀

競委會於2020年已入稟興訴，案件今於高等法院進行管理聆訊時，雙方律師認為正式審訊需時26至30日，主要會涉及事實證據，毋須傳召專家，其中競委會、天利行及許表示有意從英國聘請熟悉這法例的御用大律師代表，最後暫定2024年4月15日開審，並會於2024年1月26日先進行審前覆核。

案件編號：CTEA 2/2020