鄧桂思死因｜醫生稱鄧轉院一周內已知開漏藥　或看門診時受干擾

女病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致肝衰竭，兩度換肝後去世，研訊今（15日）午續。涉案醫生林治崑庭上確認，他知道乙型肝炎帶菌者如獲處方高劑量類固醇，須同時處方抗病毒藥以防止乙肝復發，否則最嚴重情況可致死；林另同意他案發時開漏藥，解釋或因診症開藥時「受到一啲其他既干擾」引致，如有人致電或進入診症時提問等。他又承認在鄧須轉院至瑪麗醫院時，已知自己開漏藥。



林治崑醫生承認或看診時受干擾分了心，致開漏了抗病毒藥。(劉安琪攝)

鄧因高血壓入院

時任聯合醫院副顧問醫生林治崑引述醫療記錄供稱，鄧桂思（下稱：鄧）為乙型肝炎帶菌者，初時因高血壓入院，於2016年8月初確診A型免疫球蛋白腎病變（IgA nephropathy）。林於8月29日為鄧診症，處方血管緊張素轉換酶抑制劑(ACEI)及控制血壓藥，並建議鄧於8星期內覆診，以查看服用新藥有否副作用，另須在覆診前進行一系列的檢查。

林建議作6個月類固醇治療

鄧後來兩度到醫院覆診均由其他醫生處理，林直到翌年1月20日再處理鄧的個案。當時鄧的腎衰竭程度屬於輕至中度，蛋白尿的問題在服用ACGI約5個月後仍未有改善，但未有身體不適，林建議鄧進行為期6個月的類固醇治療。

鄧桂思（左）2017年不適入院，並曾接受兩次換肝手術，最終在同年8月不治。（資料圖片/受訪者提供）

相信有向鄧解釋療程利弊

林稱他現時已不記得當初和鄧確實說了什麼，但相信有向鄧解釋療程的利弊，即類固醇雖能治療蛋白尿，但或會影響血糖、血壓、類固醇，引致骨質疏鬆、腸胃出血或乙型肝炎復發等。林補充指，由於服用類固醇有一定風險，故他在處方前必會先取得病人同意。

處理門診時或會受到干擾

林另同意醫生在處方高劑量的類固醇予病人時，應同一時間處方抗病毒藥。至於為何案發時未有處方，林相信他在診症過程中「受到一啲其他既干擾」，解釋醫生處理門診時，或會有人致電他或進入診症室提問，他處方藥物時或會受到影響。

腎科團隊有做補救措施

庭上另關注到，腎科團隊在事後有否作出任何補救措施。林稱，他們有「做360度既嘢去預防情況再發生」，如他們會教導新醫生要向乙肝帶菌者處方高劑量的類固醇藥物時，須同時抗病毒藥；向相關病人派發小冊子，提醒若懷疑遭開漏藥須向醫生查詢；及在臨床醫療管理系統(CMS)設立乙肝帶菌者的警告系統等。

或因某些原因分心致開漏藥

林在裁判官周慧珠提問下，同意他在案發時已知道高劑量類固醇和抗病毒藥須同時處方。林亦同意當日診症時是打算處方抗病毒藥，但最後因某些原因或分心致「開漏咗」。周官另關注病人未服用抗病毒藥的後果，林指根據已刊登的學術研究，有1-2%會引致腎衰竭，及0% 引致死亡，他案發時知道最嚴重後果可致死。

鄧轉至瑪麗醫院一星期內已知道

死者長女胡尚柔則問案發時使用的CMS和牌板中均有警示（alert)，提醒林指鄧為乙肝帶菌者，林同意。林又稱他大約在鄧轉至瑪麗醫院後一星期內，已知自己開漏藥。

死者鄧桂思於2017年3月底身體不適到聯合醫院急症室求診，翌日首次獲處方抗病毒藥；她住院期間肝功能持續變差，曾於同年4月13日及20日接受活肝及屍肝移植手術，並於同年8月26日死亡。

案件編號：CCDI 808/ 2017