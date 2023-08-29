鄧桂思案｜聯合醫院兩名醫生獲撤誤殺罪　消息：兩人已重返原職

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因醫生開漏藥致急性肝衰竭，兩度換肝後不治。兩名涉事醫生早前各被控誤殺罪，案件今（29日）在東區裁判法院再訊，控方指考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷。



消息指，兩名醫生已重返原職工作，而聯合醫院發言人今稱， 會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。發言人又稱，院方會繼續為家屬提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。



兩名醫生林治崑和陳小劍原各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思。控方今表示，在反覆考慮《刑事檢控守則》後，決定申請撤銷涉案的2項誤殺罪，並指已告知死因庭，原被擱置的死因研訊將重新召開。

聯合醫院發言人稱，院方得悉法庭決定，會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。（資料圖片）

聯合醫院發言人稱，院方得悉法庭決定，會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。發言人又再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，院方會繼續為家屬提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。聯合醫院稱，公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。

女病人鄧桂思（左）2017年到聯合醫院求診期間，疑因醫生開漏藥致急性肝衰竭，兩度換肝後不治。（資料圖片）

患腎病和乙型肝炎的鄧桂思，2017年1月在聯合醫院獲處方高劑量類固醇藥，當時醫生疑因未察覺她的乙型肝炎病史，開漏抗肝炎藥物。鄧其後出現急性肝衰竭，兩度換肝後仍未改善病況，同年8月病逝，終年43歲。

案件編號：ESCC98/2023