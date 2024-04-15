鄧桂思死因｜女兒疑醫生未察覺其母患乙肝　未同時處方抗病毒藥物

帶乙型肝炎病毒的女病人鄧桂思於2017年，疑因聯合醫院兩名醫生開錯藥，引致急性肝病發作入院，惟兩度換肝後於同年8月去世，死因庭今(15日）就事件展開研訊。死者女兒庭上質疑，涉案醫生案發時有否察覺母親為乙型肝炎帶菌者；及為何院方直到家屬查詢，才透露或因涉事醫生處方高劑量類固醇藥物時，未同時處方抗病毒藥引致事件發生。



鄧桂思(左)2017年在聯合醫院求醫時，兩名醫生疑漏處方抗病毒藥物，激活其乙型肝炎病毒至肝衰竭。（病人家屬提供）

鄧於2008年已驗出為乙肝帶菌者

根據涉案時序表，2008年6月3日，死者鄧桂思到聯合醫院檢查時確診為乙型肝炎帶菌者。2016年7月4日，鄧因頭痛和高血壓到聯合醫院急症室求診，發現其腎功能受損並須留院，4日後出院。同年8月1日至2日，鄧再留醫聯合醫院，進行腎狀組織檢查，確診A型免疫球蛋白腎病變（IgA nephropathy）。

曾五度到聯合醫院腎科覆診

2017年8月29日至2018年2月7日期間，鄧五度到聯合醫院腎科覆診，其中8月29日和11月11日由醫生林治崑診治，2017年1月20日則由醫生陳小劍診症。

住院期間肝功能轉差

及至4月1日，鄧感不適入住聯合醫院，翌日獲處方抗病毒藥恩替卡韋（Entecavir）。同月5日，鄧的肝功能轉差，獲轉院至瑪麗醫院。同月13日，鄧接受活體肝臟移植手術，7日後再接受屍肝移植，最後於8月26日死亡。

鄧桂思女兒胡尚佑稱希望能在研訊中了解真相。（資料圖片／梁鵬威攝）

2017年3月尾現疲累及欲嘔吐症狀

鄧的長女胡尚佑供稱，母親案發時為兼職清潔工，事發前身體狀況正常。及至2016年7月，母親身體不適到聯合醫院求醫，並進行腎臟檢查後獲處方藥物，之後數度到醫院覆診。胡補充指，母親當時身體狀況正常，可正常交流，並有按時服藥。直到2017年3月尾，母親在家中感疲累和欲嘔吐，面部出現腫脹，遂向私家醫生陳天慈求診，並獲寫信轉介至聯合醫院。

兩度換肝情況曾一度好轉

同年4月5日，女。胡指其母的身體狀況最適宜捐肝，但因她未滿18歲而未能成事。母親隨後接受活肝和屍肝移植手術，因首次手術中移植的活肝不適合其身體。胡憶述，母親在第二次換肝後情況一度好轉，後來再度轉差，直至8月24日逝世。

事後才知醫生疑開漏抗病毒藥

胡稱她在事後才知道母親情況或因醫生開漏抗病毒藥導致，因為醫生處方大劑量類固醇時，應同時處方抗病毒藥物。胡質疑，兩名涉事醫生過去亦處理不少同類病人，為何會未有向母親處方抗病毒藥。另院方初時說法和事後的調查報告，就涉案醫生案發時有否察覺母親為乙型肝炎帶菌者有不同說法，她欲了解真相。

兩名曾診治醫生列利害關係方

是次死因研訊設有陪審團，由裁判官周慧珠處理。死者女兒胡尚佑有到庭參與研訊，但未有律師代表。醫管局和涉事兩名醫生林治崑、陳小劍被列為有利害關係方，其中醫管局由資深大律師蔡維邦和大律師孫文灝代表，兩名醫生則由Bernard Murphy代表；死因研訊主任為高級檢控官劉理蘭。

案件編號：CCDI 808/ 2017