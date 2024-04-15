​超級細菌｜廣華醫院再多一男嬰帶抗藥性金黃葡萄球菌　情況穩定

廣華醫院今日（15日）公佈，新生嬰兒深切治療部再多一名十八日大男嬰帶抗藥性金黃葡萄球菌，但沒有出現感染病徵。該名嬰兒目前正接受隔離治療，情況穩定。



廣華醫院新生嬰兒深切治療部今日（15日）再公布多一名男嬰確診抗藥性金黃葡萄球菌。（資料圖片 /余俊亮攝）

院方指，會進一步在該病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行下列感染控制措施，以防止抗藥性金黃葡萄球菌散播；包括徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具等，並會緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；以及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。

醫院亦已將個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。而直至最新數據，今年已有13名嬰兒在廣華醫院新生嬰兒深切治療部確診感染金黃葡萄球菌。