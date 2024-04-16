李龍基庭外眼濕濕　稱內地工作盡量即日來回　方便探未婚妻王青霞

藝人李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）早前因涉逾期居留、使用虛假文書等6罪被入境處檢控，案件今日（16日）在沙田裁判法院審訊。李龍基今早在庭外接受傳媒訪問時「眼濕濕」，多次需要用紙巾抹眼淚。他指，現時若有內地工作，盡量只接可即日來回的工作，以方便探望未婚妻。



被問到是否需要別人開解時，他回應指，「 OK㗎，我無問題，當然有時激動少少。」



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李龍基未婚妻王青霞因被控逾期居留、使用虛假文書等6罪而被還押，今早（16日）於沙田裁判法院提訊。李龍基於早上約9時15分到達法院，他身穿紫色名牌恤衫襯牛仔褲抵達法院，手持公文袋。

穿鮮色衣服冀令王青霞見到

他提到，今日穿著鮮色衣服是希望未婚妻在庭上看到他，令她更加安心，「佢需要支持，我係佢最大嘅支持。」

王青霞加控一罪押後至5月28日再訊，李龍基約在10時10分離開法院。他表示，現時仍會繼續工作，若有內地工作，盡量只接可即日來回的工作，以方便探望未婚妻，「我每日都會探探佢。」

他又指，王青霞現時每日都會寫信給他。對於有報道指他會拋棄王青霞，李就回應，「我一定唔會，我要畀佢知道！」被問到是否需要別人開解時，他回應指，「OK㗎，我無問題，當然有時激動少少。」

王青霞今日在庭上再被加控一罪，在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作，案件押後至5月28日再訊。

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▼李龍基未婚妻王青霞Chris▼

