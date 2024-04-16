易通行｜實施10個月錄逾2萬宗投訴　運輸局：個案不涉及系統問題

「易通行」不停車繳費系統去年5月起陸續於香港各隧道的收費站投入使用，運輸及物流局最新回覆立法會稱，自「易通行」實施至今年2月，與隧道費相關的查詢或投訴個案有20,376宗，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量約0.017%。



該局指，經調查後，相關個案「不涉及系統問題」，部份個案涉及未有安裝車輛貼的私家車，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰而令自動車牌識別系統未能準確辨認，故此需要隧道費服務商進行人手辨認，而在人手辨認的過程中偶有出；以及部份個案涉及使用車種貼的私家車或使用司機卡的的士，未有按安裝指引正確地安裝車種貼或司機卡。



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平均每日約68宗 運輸局稱佔平均車流量0.017%

運輸及物流局答覆議員陸頌雄的立法會特別財委會提問稱，自「易通行」實施至2024年2月期間，與隧道費相關的查詢或投訴個案平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量、即約410000架次的約0.017%。

該局指，經調查後，相關個案「不涉及系統問題」，主要成因為

(a)部份個案涉及未有安裝車輛貼的私家車，加上部分車輛所刻印在車牌的號碼未必足夠清晰而令自動車牌識別系統未能準確辨認，故此需要隧道費服務商進行人手辨認，而在人手辨認的過程中偶有出錯

(b)部份個案涉及使用車種貼的私家車或使用司機卡的的士，未有按安裝指引正確地安裝車種貼／司機卡，因而影響「易通行」系統準確地感應相關車種貼／司機卡。



就有關情況，運輸及物流局稱隧道費服務商已採取相應措施，包括：

(a) 開發專屬程式以提升系統辨識車牌號碼的能力，並加強培訓前線員工

(b) 於「易通行」網站及向的士業界提供詳細的安裝車種貼／司機卡的安裝指引及教學短片，供用戶參考。

(c)隧道費服務商亦在四個服務點提供為用戶檢查車種貼／司機卡安裝情況的服務。



2023年5月至2024年2月與隧道費相關的查詢或投訴數字

月份/查詢或投訴個案數目

2023年5月/524

2023年6月/1527

2023年7月/2395

2023年8月/2476

2023年9月/2165

2023年10月/2162

2023年11月/2596

2023年12月/2649

2024年1月/2194

2024年2月/1688

總計/20,376



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