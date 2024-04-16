調查指女青極不滿經濟前景　港區婦聯籲政府支持人才在大灣區發展

港區婦聯代表聯誼會今日（16日）發佈「全港婦女生活滿意指數調查2023」，今次調查新加入「社會和諧及道德水平」和「經濟和發展前景」兩個調查領域，了解本港婦女對生活的滿意度。調查發現40歲以下的年齡層在多方面的滿意度都較低，當中經濟及發展前景中，20至29歲群體表示極為不滿意，10分中僅得3.85分，港區婦聯建議政府多支持年輕人群體在大灣區發展。



港區婦聯代表聯誼會今日（16日）發佈「全港婦女生活滿意指數調查2023」。（何倩瑜攝）

港區婦聯代表聯誼會今日發表「全港婦女生活滿意指數調查2023」，調查以電話訪問1,045位20歲以上本港婦女，訪問對象涵蓋不同年齡、職業、教育程度、婚姻狀況及家庭收入的婦女，以10個領域測量香港婦女生活滿意指數，包括：居住環境、身體及精神健康、與子女或晚輩關係、感情或婚姻家庭、就業及工作環境、社交活動及人際關係、生態環境和文化生活、法治和治安、社會和諧及道德水平及經濟和發展前景。

調查發現，受訪婦女的總體生活滿意度為6.73分，比2022年的5.09分上升1.64分。港區婦聯代表聯誼會指，調查已進行了6年，2023年的指數在各項指數滿意度得分都有上升。今次調查新加入「社會和諧及道德水平」和「經濟和發展前景」兩個調查領域，其中「經濟和發展前景」，是十項調查中滿意度得分最低，10分中僅得5.90分，而20至29歲群體表示極為不滿意，10分中僅得3.85分。

港區婦聯代表聯誼會指，年青人群體對經濟及發展前景極為不滿，政府可積極發揮現今年青人的才能，應支持大專大學在學學生、專業人士及中小企業在大灣區發展。