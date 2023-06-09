婦聯民調：39%受訪者感家庭不快樂　倡加快建公屋　改善居住環境

近期接連出現家庭悲劇，婦聯今日（9日）發布的「快樂家庭」問卷調查結果顯示，僅35%港人對家庭生活感快樂，受訪者指影響家庭生活快樂因素，包括「家庭經濟收入減少」、「抗疫壓力」及「照顧家庭壓力」。婦聯促請港府加快建造公屋，改善市民居住環境，大頭落實家庭友善措施。



婦聯今日公布「快樂家庭」問卷調查結果，當中，訪問1,658名18歲以上香港居民，共收集726份網上回覆及932份實體問卷，了解他們的家庭生活狀況。 調查結果反映，今年僅35%市民對家庭生活感愉快，但較上年的27%有進步，上升8%，其餘39%感不快樂，26%答不知道或很難講。

調查指出，影響家庭生活快樂與否的三大因素，包括「家庭經濟收入減少」、「抗疫壓力」及「照顧家庭的壓力」。有8成人認為「家庭經濟收入減少」對快樂指數的影響最大，而往年影響最大為「抗疫壓力」，香港婦聯秘書長馬淑燕表示，香港已逐漸回復正常，抗疫不再是港人面對的最大困難，相反是現時經濟環境導致的收入減少。

社區溝通輔導服務不足 家庭困擾大肚婦：「唔知點講，見到社工有啲驚」

被問到不開心時常找的傾訴對象，有34%會找朋友、同學或同事傾訴；23%會與家人傾訴；4%會會尋求社工幫忙，而有31%受訪者則不會與他人傾訴。超過5成受訪者認為現時沒有足夠的社區溝通輔導服務。

馬淑燕分享個案，指曾遇到一名在街上流連的大肚婦，在溝通及引導的過程中，得悉她正受家庭困擾問題，但又不知如何找人傾訴及協助，認為「家醜不出外傳」，「我唔知點講，見到社工有啲驚」，更一度泛起自殺念頭，唯之後在義工協助下得到幫助。馬淑燕認為，現時社會上的情緒支援不足，令很多基層市民都不知如何尋求幫助，團體建議政府提供正向家庭教育的活動，增加社區的關愛感。

8成受訪者認為建公屋、改善居住環境最能重拾家庭快樂

此外，8成受訪者認為增建公屋，改善住屋環境最能夠重拾家庭快樂；57%望能增加長者及幼兒照顧者的支援；最後有26%受訪者望能提高最低工資並實行一年檢。

團體亦建議政府加快興建公屋速度及縮短輪候時間，改善住屋問題，並促請政府帶頭全面落實家庭友善政策、標準工時相關政策，完善幼兒照顧服務及增加照顧者支援等。