調查：僅31%港人打算生育再創新低　婦聯倡豁免孕婦等疫苗通行證

疫情襲港逾兩年，加上社會紛爭不斷，減低年輕人生育意欲。婦聯今日（25日）公布「港人生育意願」問卷調查結果，僅31%港人有生育意願，再創歷史新低，當中影響生育打算的三大成因，包括家庭空間不足、經濟壓力，以及工作繁忙無，無時間照顧子女等。疫情亦令成為年輕人生育的障礙，婦聯促請政府將孕婦和餵哺母乳的媽媽納入「疫苗通行證」的豁免範圍，減輕年輕人的憂慮。另外，婦聯亦承認，問卷無問政治環境的影響。



婦聯今日（25日）公布「港人生育意願」問卷調查結果，顯示港人生育意願跌至31%，再創新低。（婦聯提供）

婦聯在1月24日至月18日，分別以實體和網上開卷形式，訪問1,275名18歲以上香港居民，了解他們的生育意願，發現只有31%受訪者有生育打算，是繼前年的42％後，再創生低。

香港婦聯執委、社會政策研究委員會委員賴嘉汶表示，結果反映20至49歲正值壯年的受訪者中，過半數對生育沒有動力，當中20至29歲年齡層的生育意願亦只得12.5%，顯示「有仔趁嫩生」的想法已過時。

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她歸納出年輕人沒有計劃生育的三大成因，包括家裏空間不足、育兒經濟壓力大，以及工作繁忙，無睱照顧小孩，各有逾80%受訪者認同有相關憂慮。

另有70%受訪者亦表示，因應疫情考慮而減低了生育意願，她形容情況值得令人關注，認為疫情除了影響經濟，加劇生活壓力外，不少年輕夫婦亦會擔憂疫情對懷孕產生不良影響而卻步。

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婦聯表示，上月已去信政府，促請將孕婦及餵哺母乳的媽媽納入「疫苗通行證」的豁免範圍，為期一年，使她們在懷孕和照顧初生嬰兒期間，不必增煩添亂，以增加港人生育意願，惟該會坦言，政府仍未有回應。

不過政府此前多次表示，懷孕婦女於感染新型冠狀病毒病後有較高機會出現嚴重併發症，出現早產的風險增加兩倍，接種新冠疫苗可降低孕婦住院和死亡風險。此外，亦有研究顯示懷孕婦女接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過臍帶傳送給胎兒，婦女餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護。

婦聯亦向政府提出九大增加年輕人生育意願的建議，包括為育有子女的家庭優先輪候公屋或居屋，改善其居住環境、設立首次置業貸款計劃、設立五天工作周和彈性上班安排、盡快開設社區設施和在每區增設至少一間幼兒中心、增加資助幼兒中心等服務名額，以追回已落後的服務水平。

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問卷無涵蓋政治環境等問題

被問到影響生育意願的結果並無政治環境影響，婦聯副主席歐陽寶珍坦言，問卷並無涵蓋相關選項，「政治我哋就冇問到，因為我哋冇咁詳細」，調查亦未能反映因而離港的年輕人的想法，形容訪問主要圍繞市民的生活所需。