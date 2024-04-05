港鐵洗手間被轟臭氣熏天　陳學鋒代女士發聲：好多唔敢用行返出嚟

美國名嘴Jimmy Kimmel遊日本後大讚東京、京都廁所比美國手術室乾淨，同屬大城市的香港表現又回何？立法會鐵路事宜小組委員會今日（5日）開會討論提升港鐵設施時，多名議員同斥港鐵站的廁所衞生情況欠佳、臭氣熏天，民建聯陳學鋒指：「好多女士唔敢用行返出嚟」，要求港鐵改善。



港鐵車務及創新總監李家潤回應指會責成承辦商及車站職員加強清潔，又指已有7個車站採用智能洗手間監控衞生質素，被追問既然效果良好為何不在其他車站落實，李稱：「研究啦。」



多名議員不約而同斥港鐵廁所衞生情況欠街、臭氣熏天。（資料圖片）

立法會鐵路事宜小組今日開會討論提升港鐵設施及乘客體驗事宜，講到乘客體驗，廁所潔淨程度也是一大關注點。會上多名議員提出港鐵廁所衞生不佳、設施殘舊問題，督促港鐵改善。

其中民建聯立法會陳學鋒直言廁所質素及服務須提升：「會聞到好犀利味道，清潔狀況唔理想，入到廁所好多女士唔敢用行返出嚟，呢個狀況唔係優質鐵路有嘅情況。」

港鐵車務及創新總監李家潤。（資料圖片/羅君豪攝）

另一議員陳恒鑌也同意看法，但稱未必是清潔不佳，因西鐵綫（現屯馬綫）廁所已20多年無翻新，或因設施陳舊引致清潔困難。

港鐵車務及創新總監李家潤：責成承建商及職員做好清潔

港鐵車務及創新總監李家潤則回應指，會責成承建商及車站職員做好清潔，又稱會不時更新設施，例如屯馬綫兆康站廁所已做更新工程，元朗站等車站也會陸續去做。他又說現時已有7個車站採用智能洗手間，主要在商業中心及轉車站，監控衞生質素，會用科技加強衞生。

委員會主席易志明則問，指既然智能洗手間成效良好，為何不全部採用解決問題？李家潤則稱須一步步看視驗結果再決定是否推展，易志明再反問：「你確認咗好應該會繼續推？」李家潤卻只稱：「研究啦」，引得在場多名議員發笑。

港鐵又說，目前港鐵有65車站、包括所有轉線車站已設洗手間，未來落成的新車站也會加入洗手間及育嬰間。

3月29日，復活節假期北上人潮：



+ 17

另外，有多名議員提及港人復活節北上，東鐵綫迫爆情況，又稱現時開往羅湖及落馬洲站列車比例為2比1，導致大批乘客迫爆月台等往落馬洲站列車，要求增加比例。

李家潤指，東鐵綫會因應客量調整，留意到最近周末黃昏利用落馬洲過境乘客增多，已調動車務增加班次，東鐵綫也會不時增加列車。