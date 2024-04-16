22/23年度132名醫護遭紀律處分　醫管局去年接近百宗醫療事故申索

公立醫院不時發生醫療事故，立法會財委會文件顯示，去年共接獲95宗醫療事故申索，當中以九龍中聯網最多，佔四分一個案，有24宗，而截至今年2月，95宗個案中只有5宗達成和解。此外，醫衞局2022/23年度有132名醫護人員遭紀律處分，雖然相關數字較2021/22年度回落，但遭紀律處分的醫生及護士卻有上升，分別為21宗及101宗。



醫衞局上年度有132名醫護遭紀律處分。（資料圖片）

醫療事故申索九龍中聯網佔最多 整體5宗達和解涉款435萬

據財委會文件顯示，去年公立醫院共接獲95宗醫療事故申索，較前年接獲的84宗有輕微上升。當中以九龍中聯網最多，佔四分一個案，有24宗；其次則為九龍西有21宗。截至2024年2月，95宗個案中只有5宗達成和解，涉款為435萬元。

醫衞局解釋，醫管局可能會在醫療事故後一段時間才收到有關索償，而收到索償後，亦需時調查索償個案、徵詢醫學專家的意見及尋求法律意見後，才回覆索償人/代表律師。

至於接獲投訴方面，公立醫院2022/23年度共接獲2162宗投訴，當中不包括有關醫管局整體和醫管局總辦事處的服務的投訴。七個聯網中，同樣以九龍中聯網接獲得最多投訴有674宗，佔所有投訴個案三成，而其餘聯網只有約200至300宗。

醫管局。（資料圖片）

按照醫管局既定的兩層投訴機制，投訴人如不滿意醫院／醫管局處理個案的結果，可向第二層投訴機制，而前年度接獲210宗上訴個案，只有9宗成立或部分成立。此外，醫衞局2022/23年度有132名醫護遭紀律處分，雖然相關數字較2021/22年度回落，但遭紀律處分的醫生及護士卻有上升，分別為21宗及101宗。