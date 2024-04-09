醫管局到訪內地大學醫學院交流　高拔陞冀擴大公共醫療體系人才庫

醫院管理局代表團一連兩日（8至9日）到訪上海及杭州，到三所開辦獲承認醫學資格的大學醫學院，推動醫療衞生人才交流合作，以及推廣非本地培訓醫生來港交流及工作的途徑。醫管局行政總裁高拔陞表示，透過推廣雙向交流，期望讓更多內地醫科學生認識本港公立醫院的工作環境，從而擴大區內公共醫療體系的人才庫，應對不斷增長的服務需求。



醫管局代表團一連兩日分別到訪三所開辦獲承認醫學資格的大學醫學院，包括位於上海的復旦大學上海醫學院、上海交通大學醫學院及位於杭州的浙江大學醫學院，以介紹環球醫療人才匯聚計劃和醫管局在內地開展的各項人才交流計劃，並聽取各院校代表簡介培訓醫科學生的情況。

代表團亦參觀了上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院和浙江大學醫學院附屬第一醫院，了解內地醫療機構及醫療技術的最新發展。

代表團亦與上海市衞生健康委員會會面，探討加強香港和內地的醫療人才雙向交流，期望務實有序地落實相關安排。

高拔陞：望擴大區內公共醫療體系人才庫

高拔陞表示，代表團到訪的內地院校均有開辦獲本港特別註冊委員會承認的醫學資格課程，透過推廣雙向交流，希望讓更多內地醫科學生認識本港公立醫院的工作環境，從而擴大區內公共醫療體系的人才庫，應對不斷增長的服務需求。

他又指，除了着重本地醫療人才，醫管局亦正積極配合深化香港與內地合作的國家策略，加強與內地專業醫療人才交流的深度及闊度，讓人才資源優勢互補，進一步提升本港醫療水平。