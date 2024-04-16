全港戲院日2024｜$30戲票周三中午開搶　限購須知一文看｜附連結

【全港戲院日／$30睇戲／電影優惠】繼去年舉辦全港戲院日後，香港戲院商會早前再將下周日（4月21日）定為「全港戲院日2024」，屆時全港戲院劃一票價30元。當日的戲票最快在明日（17日）中午12時後，在各大戲院及網上售票網頁公開發售，市民屆時可準時搶購心儀的電影門票。下文將提供全港戲院日的詳情及須知。



▼上映中電影（按電影網站人氣排列）▼



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「全港戲院日2024」是什麼？

香港戲院商會將今年4月21日定為全港戲院日，全港63間戲院劃一票價30元，包場及特備節目除外。

何時公開發售「全港戲院日」戲票？

4月17日中午12時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。

▼2023年4月29日 「全港戲院日」戲院人流不絕 ▼



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優惠包括什麼正上映電影？

30元優惠票價可欣賞任何放映格式的正上映電影，預計屆時上映電影超過70套。

每人可購買多少張戲票？

若在現場購票，每人每次最多可購買4張戲票；網上購票則依各院線的購票限制為準。

▼2023年4月27日 「全港戲院日」戲票開售情況 ▼



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可與其他優惠一同使用？

全港戲院日長者首場優惠票價若低於30元，票價將維持不變；活動將不設長者、小童及學生優惠；至於所有戲院優惠、電影贈券均不適用。

各大戲院網上連結如下（排名不分先後）︰

ACX cinemas@北角匯 百老匯院線

華懋電影院線

影藝院線

Cinema City 院線

CGV D2 Place

英皇院線

嘉禾院線

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL 院線

新寶院線

新光戲院