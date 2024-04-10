全港戲院日｜4.21全港戲院劃一票價30元　4.17開售

香港戲院商會今日（10日）公布，4月21日（星期日）為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。活動當日的戲票將於4月17日中午12 時後，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。



香港戲院商會今日（10日）公布，4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。（資料圖片/香港戲院商會提供）

4月21日「全港戲院日2024」舉行當天，全港63間戲院，票價一律30元，觀眾可以30元優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，預計屆時上映的電影將超過70套。

全港戲院日戲飛優惠適用於全港商業戲院，總共63間戲院，包括ACX cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線影藝院線 、Cinema City 院線CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線 、高先電影院 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL 院線、新寶院線、新光戲院(排名不分先後)。

「全港戲院日2024」



日期：2024年4月21日（星期日）

票價：港幣30元正（包場及特備節目除外）

長者首場優惠票價如低於$30，將維持不變；當日將不設長者、小童及學生優惠。

其餘所有戲院優惠、電影贈券當日不適用。

開售日期：2024年4月17日中午12時後

於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

