全港戲院日｜網上購票塞車　田啟文：政府需規劃好　倡逢過節推行

政府即將展開一系列「開心香港」活動，打頭陣兼最著數的4月29日「全港戲院日」，61間戲院的30元戲票昨日（27日）甫開售已吸引大批市民搶飛，更出現戲院排隊人龍、網站「塞車」現象。



資深演員及監製、香港電影工作者總會發言人田啟文今早（28日）在電台節目表示，昨日預售情況所見，顯示「全港戲院日」反應理想，但知悉許多市民網上購票有困難，認與實際預期有落差，「政府需要事前規劃好少少。」他建議政府可考慮在逢年過節推行，但強調若要「政府埋單請睇戲」恆常化，當局需預早和電影業界就市場發展進行溝通。



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田啟文：許多市民無法網上購票 政府需事先規劃好些

田啟文今早在商台節目表示，「全港戲院日」能帶動氣氛，業界對此持正面和積極的態度。他形容昨日預售反應正面和理想，認為任何措拖只要惠及民眾大家都會「舉腳」支持，不過得悉許多市民無法在網上成功購票，認為與實際預期有一定落差：「政府需要事前規劃好少少。」

他又指，留意到自疫情後市民入場觀看電影的方式有所轉變：「大家𠵱家早咗返屋企食飯，以前夜晚9點半係黃金場 ，反而𠵱家早場先係，一來票價平，又唔洗同人迫。」他提及，業界正就整個運作模式轉變作檢討。

現時正在戲院上映的電影。（網上截圖）

田啟文表示，單一活動對市民吸引力不大，難以帶動本港經濟以及刺激消費，今次活動屬試行性質，認為政府可連動嘉年華、食肆等一同舉辦活動，增加吸引力。他亦建議，「全港戲院日」可在「逢年過節」持續推行，但強調若要「政府買單請睇戲」恆常化，當局需要預早和電影業界就市場發展進行溝通。