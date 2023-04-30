全港戲院日｜22.2萬入場破非假日紀錄票房666萬　冀市民習慣睇戲

香港戲院商會公布，昨日「全港戲院日」吸引約22.2萬人次到戲院欣賞電影，創下4月單日及非假日更項最高入場人次記錄，感謝全港觀眾。該商會形容，港人回復「行街睇戲食飯」的消遣習慣，希望能夠維持下去，讓戲院業界復甦，全院滿座不時出現，創造更多千萬及過億票房的電影。



▼4月29日 「全港戲院日」戲院人流不絕 ▼



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入場人數按周多兩倍 戲院商會：市民回復行街睇戲食飯

「全港戲院日」由香港戲院商會主辦，電影發展基金及創意香港資助，作為「開心香港」兩個頭炮活動之一。商會表示，在全港市民熱烈支持下，吸引約222,036人次到戲院欣賞電影，創下4月單日最高入場人次，及非假日最高入場人次記錄。若對比上一個周六（22日）的76,475入場人次，戲院日的入場人次大升接近兩倍。

「全港戲院日」破天荒不論電影格式每票$30，以約22.2萬人次進場計算，全港電影昨天單日票房為6,661,080元。

香港戲院商會理事長袁彥文表示，昨天看到市民一家大小、男女老幼共聚戲院，氣氛歡樂，市面亦非常熱鬧，戲院帶動人流外出消費，食肆、商場比往常周末人流更多，回復香港人「行街睇戲食飯」的消遣習慣。



他表示，希望這佳績能夠維持下去，讓戲院業界復甦，全院滿座不時出現，創造出更多千萬及過億票房的電影，「在此再次感謝全港觀眾」，以及鳴謝參與活動的片商、發行商及拍宣傳片的演藝界人士。

▼4月29日 「全港戲院日」多間戲院入座爆滿 ▼



電影發展基金繼續推措施推動電影業

香港電影發展局主席王英偉表示，今次活動收獲破紀錄佳績，實在令人鼓舞，也為「開心香港」連串活動打響頭炮，香港電影發展基金未來會繼續推出措施，推動電影業蓬勃發展；香港影業協會理事長洪祖星表示，市民睇戲意欲非常強，希望喜歡電影的市民，不論票價多少也多到戲院睇戲。

▼4月27日 「全港戲院日」戲票開售情況 ▼

