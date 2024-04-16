鄧桂思死因｜醫生以為鄧拒服抗病毒藥　指若直接查問結果或較好

女病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致肝衰竭，兩度換肝後去世，死因研訊今（16日）續。涉案醫生陳小劍供稱，他透過牌板得知另一名醫生林治崑曾向死者解釋服用類固醇的利弊，故以為林因死者拒服而未有處方抗病毒藥，陳因而未重新考慮須否處方抗病毒藥。陳另指，他同意如當時他直接問死者是否願意服用抗病毒藥，「或者件事會比較好嘅結局」。



死者鄧桂思為乙型肝炎帶菌者，案發時確診A型免疫球蛋白腎病變（IgA nephropathy），於2016年8月至2017年2月多次到聯合醫院覆診，期間曾接受涉事醫生林治崑、陳小劍診症。死者後來獲轉院至瑪麗醫院，接受2次換肝手術後逝世。

庭上早前關注到，死者作為乙肝帶菌者獲處方高劑量類固醇，但卻未獲處方抗病毒藥以防止乙肝復發。

鄧桂思(左)為乙肝帶菌者，她到聯合醫院求醫時獲處方高劑量類固醇，但卻未獲處方抗病毒藥以防止乙肝復發。（病人家屬提供）

指透過牌板得知另一名醫生林治崑 已解釋服用類固醇的利弊 推測林因死者拒服而未有處方抗病毒藥

聯合醫院時任副顧問醫生陳小劍今供稱，他於2017年1月20日為死者診症時，從病歷紀錄得知她為乙肝帶菌者，並早前獲處方高劑量類固醇。陳當時發現死者出現面部腫漲、體重上升等類固醇副作用，故向死者解釋要減少類固醇的劑量。

陳續指，由於林治崑在牌板中稱已向死者解釋服用類固醇6個月的利弊，故推測林因死者拒服而未有處方抗病毒藥，陳因而未重新考慮須否處方抗病毒藥。

涉案醫生陳小劍指，透過牌版得知另一名醫生林治崑(圖)已向鄧桂思解釋服用類固醇6個月的利弊，推測林因鄧拒服而未有處方抗病毒藥，陳因而未重新考慮須否處方該藥。(資料圖片)

抗病毒藥當時屬自購藥物 因此對林未有處方該藥物不感奇怪

陳又解釋指，抗病毒藥當時屬病人自購藥物，藥費約60至80元一天，故他對於林未有處方該藥物不感奇怪。但陳稱事後回想事件，如果他當時直接問死者是否願意服用抗病毒藥，「或者件事會比較好嘅結局」。

涉案醫生陳小劍(圖中)指，抗病毒藥當時屬病人自購藥物，因此對另一名林治崑未有處方該藥，不感到奇怪。但陳亦指若直接問鄧桂思是否願意服用該藥，「或者件事會比較好嘅結局」。(資料圖片)

瑪麗醫院外科醫生洗瑞靈供稱，她在死者轉介至瑪麗後跟進其個案，並有參與涉案換肝手術，盧龐茂亦為手術團體成員之一。洗續指，死者在首次接受肝移植後，血管駁口出現靜脈栓塞，肝臟出現缺少血流、腫脹情況，其後更出現壞死。死者遂獲安排第二次換肝手術，初時肝臟恢復良好，但最後因其他器官衰退等死亡。

案件編號：CCDI 808/ 2017