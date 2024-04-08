搶人才｜廉署6月辦招聘體驗日　要熟時事有國際觀　趁早練體能

廉署正積極「搶人才」，招攬內地升學及本港畢業的大學生加入。廉署將於今年6月22及29日在舉行體驗日，參加者可以模擬接見及拘捕體驗，同場亦可進行體能測試。廉署指，體驗日重點招聘本地大學生，亦歡迎大學四年制三年級大學生報名投考。



香港國際廉政學院副學院總監強調，「廉署絕對唔難考」，要熟悉香港時事、擁有國際視野，和與廉署理念相同，建議考生「趁住仲有兩個月要好好鍛鍊體能」。



廉政公署將於6月22及29日在廉政公署總部舉行體驗日，主要聘請執行處調查主任和助理調查主任，體驗日設模擬接見及拘捕體驗，親身感受執法及防貪過程，同場亦可進行體能測試，今次重點招聘本地大學生，亦歡迎大學四年制三年級大學生報名投考。

香港國際廉政學院副學院總監杜安琪指杜安琪指，去年有超過2000人報名參與體驗日，亦收到總共5000份申請，證明本港年輕人認同廉署的理念。

社區關係處高級廉政教育主任劉秀敏指，講座讓內地院校的香港學生了解到廉署吸納的人才不會受地域限制，希望內地求學的港人可考慮回港投考。（廖雁雄攝）

今年3月到內地大學講座

廉署為吸引大學生報考，積極進行招聘宣傳，除針對本港大學生外，今年更首次衝出香港到內地進行招聘講座。廉署今年3月首次前往北京清華大學以及上海復旦大學，向內地留學的港生進行招聘講座，希望可吸引港生回港投考廉署。

社區關係處高級廉政教育主任劉秀敏指，講座讓內地院校的香港學生了解到廉署吸納的人才不會受地域限制，希望內地求學的港人可考慮回港投考。執行處調查主任羅樂謙亦指，內地兩間院校的講座反應熱烈，更有未畢業或來自其他院校的同學來參加講座。

執行處調查主任羅樂謙亦指，內地兩間院校的講座反應熱烈，更有未畢業或來自其他院校的同學來參加講座。（廖雁雄攝）

接受未畢業大學生投考

廉署亦擴大招聘範圍，接受四年制大學三年級學生申請，杜安琪指，去年8月執行處調查主任和助理調查主任招聘收到300份來自四年制大學三年級學生的申請，佔全部申請宗數的百分之六，今年將會與本港10間院校做招聘講座及職業博覽。

廉署贈貼士 「絕對唔難考」

杜安琪又指，「廉署絕對唔難考」，她表示會從三方面評核投考者，包括熟悉香港時事、擁有國際視野，和與廉署理念相同。她亦有貼士予即將準備投考廉署的考生，「趁住仲有兩個月要好好鍛鍊體能」。

暑期實習受內地及海外生歡迎

另外，杜安琪指，去年的暑期實習生計劃大受歡迎，有超過60間院校，包括本地、內地和海外的學生報名，當中內地和海外報名的比例超出2至3倍。