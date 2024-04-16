垃圾徵費｜環保署：廚餘機每次夠60至70戶用　每部可應付一兩幢樓

垃圾徵費或8月起實施。近日屋邨智能廚餘回收桶（廚餘機）塞爆引起社會關注，環境保護署今晚（16日）表示，每個廚餘機可收集60至70個住戶的廚餘，按更換次計，全日可供最少500個住戶使用，但要達到這數量，必須在廚餘機達到快滿前更換內桶。當廚餘機七成滿時，會自動通知清潔工更換，稱每部機夠一至兩幢樓使用。



環保署澄清油尖旺區內有一部廚餘機放置在駿發花園，而灣仔區將有零的突破，首部廚餘機將設在大坑山頭勵德邨，將於本月底啟用。



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環保署每日收廚餘約210公噸 目標年中每條屋邨都有廚餘機

環保署表示，正全力擴展廚餘收集網絡，支援工商業和家居的廚餘收集。目前已有約900個廚餘收集點分布全港，每天收集量大約210公噸，比去年同期增加了40%。

環保署正聯同房署和房協，將廚餘回收服務擴展至所有公共屋邨。現時已在全港70%，即約150個公共屋邨，安裝約530部廚餘機。目標在今年8月大致完成在全港213個公共屋邨，安裝超過700部廚餘機，覆蓋全港約三分一人口。

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澄清兩區都有廚餘機：灣仔設勵德邨 油尖旺設駿發花園

對於有報道指油尖旺區和灣仔區的公共屋邨，截至2月尚未裝有廚餘機。環保署回應指，該兩區各有一條由房協管理的公共屋邨，署方已於今年3月13日在油尖旺區的駿發花園安裝一部廚餘機；另外灣仔勵德邨的廚餘機，亦預計於4月底啓用。

廚餘機內桶容量120公升 七成滿會自動通知清潔工更換

至於有報道提及油麗邨、健明邨和彩虹邨的廚餘機，出現滿載或故障的情況。環保署回應指，每部機均配有一個容量為120公升的內桶。當收集的廚餘達至七成滿時，系統便會自動通知清潔人員更換。由於更換內桶的次數沒有限制，因此每部機最少可服務一至兩座公共房屋的樓宇。

▼2024.04.16 直擊小西灣多個屋邨廚餘機情況▼



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每部機每日夠最少500住戶用 用量高屋邨逐步增加數目

環保署再指，根據實際經驗，每次更換內桶可收集60至70個住戶的廚餘，每部機足夠供應最少500個住戶使用。署方已增撥資源給公共屋邨，以增聘人手更換和清潔廚餘機。

環保署估計，首年公共屋邨廚餘回收的平均參與率約10至15%，惟隨着居民逐漸養成廚餘回收的習慣，預計參與率將逐步上升。署方會不時檢視各屋邨的廚餘機使用率，並在用量較高的屋邨逐步增加數目。

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三點反駁廚餘機故障︰機件故障自動重啟、承辦商48小時內派員維修

操作方面，環保署表示根據智能大數據系統顯示，一般超過99%廚餘機運作正常。若機件出現故障，系統會自動重新啓動智能廚餘桶；若仍無法使用，承辦商會在48小時內派員完成維修，亦有配備額外的廚餘機，以在有需要時迅速更換。

環保署續指，為進一步提升通報速度，已建立全新的預報系統。當廚餘機因滿桶或故障無法正常運作超過一小時，系統會自動通知房署屋邨辦事處及其清潔承辦商跟進，環保署亦在大數據平台上密切監察情況。

廚餘機滿載時顯示「暫滿」 部份屋邨再放傳統廚餘桶

此外，環保署亦優化廚餘機的螢幕介面，當內桶滿載時，屏幕會顯示「暫滿」，方便清潔工及居民清楚狀態，並加快通知相關團隊跟進。對於出現故障或廚餘回收量較高的公共屋邨，清潔工將在廚餘機旁放置傳統的紫色廚餘桶，以確保廚餘回收服務不間斷，及保持環境衞生。

去年12月已推試驗計劃資助私樓裝廚餘機

私人住宅方面，環保署表示大廈相關持份者，即屋苑法團／業主委員會、物業管理公司，需要先行商討，取得共識參與廚餘回收計劃後，才向相關政府資助計劃提出申請。

環保署指，政府一直主要透過回收基金和環境及自然保育基金，資助私人住宅樓宇安裝廚餘機。而環運會和環保署合作於去年12月底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，接受超過1,000個家庭戶數的屋苑申請廚餘機。

已批出40個申請 已在5個屋苑安裝20部廚餘機

環保署指，已加快審批申請程序，在收齊申請文件後，盡快安排到屋苑與申請者會面，確定擺放廚餘機的位置。屋苑同時亦需時配合安裝電插座，或其他所需的小型工程設備，如地台、額外照明及簷篷，並安排人手和資源。完成相關工程後，即距離收齊文件約三至四個月，署方會盡快安裝廚餘機。

現時試驗計劃共收逾150個屋苑提交申請，已批出約40個，並已在5個私人屋苑完成安裝約20部廚餘機。

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綠在深水埗、東區、西貢已裝廚餘機 近月另增55個廚餘回收點

環保署續指，對於因空間限制未能安裝廚餘機的樓宇，已在「綠在深水埗」、「綠在東區」及「綠在西貢」，安裝廚餘機供公眾使用，並將於4月底擴展至「綠在沙田」。

環保署亦於今年3月至4月期間，在多區新增了55個「廚餘回收流動點」，以定時定點街站形式，在夜間提供廚餘收集服務。而首個在食環署轄下街市設立的公眾廚餘收集點，將於4月18日在駱克道街市啓用。如試驗計劃反應正面，環保署會考慮推展至更多街市。

已在65個垃圾收集站設廚餘收集點 便利食肆及市民回收

署方表示，為方便餐飲食肆回收廚餘，已在65個垃圾收集站，設立廚餘收集點，並將在今年第二季擴展至近100個，公眾人士亦能用相關收集點回收廚餘。署方並在全港15區以流動站或流動車方式，收集「餐飲小區」的廚餘，為食肆提供方便的回收途徑。

環保署又指，為提升廚餘收集的成本效益及保持環境衞生，現時有10個政府場地和私人處所，透過基金資助已安裝了廚餘預處理系統 （又名「廚餘再生俠」）。另外有約20個項目正在籌備中。所收集的廚餘將轉化為漿液，可暫存多日再送到處理設施轉廢為能，減省運輸成本。