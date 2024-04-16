港島3屋邨廚餘機直擊　居民反映不時故障　掃二維碼開蓋無反應

垃圾徵費8月1實施，不過仍有不少聲音反映回收設施不足，最近網上更有照片顯示有屋邨廚餘機「食滯」，居民只能將廚餘放置在廚餘機旁。



記者日前（15日）到柴灣三個屋邨視察，發現使用程度兩極，其中富翠邨和利翠邨的廚餘機乏人問津；小西灣邨的廚餘機則較「熱鬧」，不過有居民反映廚餘機使用非常不便，例如掃描幾次二維碼都不開蓋，又認為廚餘機數目不足，建議政府未來可在公屋和私人屋苑每座設一部廚餘機。



網上日前流傳一張照片，指某屋苑的廚餘機超載「食滯」。（網上圖片）

垃圾徵費推行在即，廚餘機是垃圾分類、回收的重要一環。不過網上日前流傳一張照片，指某屋苑的廚餘機超載「食滯」，居民只可將廚餘棄置在廚餘機旁。大嘥鬼的Facebook專頁日前解釋，屋邨最近更換了新嘅物業管理公司及清潔團隊，以致未能完全掌握廚餘機的運作。

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為了解屋邨廚餘機的運作，記者日前到柴灣三個屋邨視察，包括環翠邨、漁灣邨、以及小西灣邨。

環翠邨範圍廣 部分居民要走幾分鐘才到達

其中發現柴灣環翠邨的盛翠樓、富翠樓、利翠樓各擺放了一部廚餘機，屋邨內沿途有數A4紙製的指示牌指引廚餘機方向，富翠樓、利翠樓的廚餘機位置靠近，都在屋邨的末端，而盛翠樓的廚餘機則在靠近山的更高位置，該屋邨的範圍頗廣，住在其他樓的居民或需步行數分鐘到達鄰近的廚餘機。

富翠樓、利翠樓的廚餘機設在屋邨後巷人煙稀少的位置，在視察過程中，都未有看見居民經過，乏人問津。

漁灣邨廚餘機設屋邨中心

至於漁灣邨，兩部廚餘機設在漁安樓和漁順樓，即在屋邨中心位置；另有一部放在近年新建成的36層公屋漁進樓。

漁灣邨的廚餘機地理位置算方便，附近居民可步行至屋邨中央位置回收廚餘；但漁灣邨附近尚有不同住宅，如金源洋樓、宏德居、翠環邨等，附近居民如想回收廚餘，則需用10多分鐘步行至漁灣邨使用廚餘機。

小西灣上邨位置方便

至於小西灣邨在下邨有三部廚餘機，上邨近山上則有兩部。下邨的廚餘機設在屋邨地下走廊，走廊在晚上才會開燈，記者在下午4時左右視察，發現光線難以照進走廊內，居民在如此陰暗的環境下使用廚餘機或頗不方便；而上邨的其中一部廚餘機位置十分方便，在四座樓的中間及通往商場的天橋上。

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小西灣邨居民梁太拿了三盒廚餘前來回收，她表示這些是一日廚餘的份量，有瓜皮、紅蘿蔔皮、茶葉等，她指廚餘機不時會出現故障，以今次為例，她和其他居民用手機掃描了幾次二維碼，廚餘機亦未有開蓋，她們都以為廚餘機又壞了，「開唔到就要去第二部」。

梁太認為廚餘機位置方便，惟廚餘機經常都滿，在兩星期前，梁太帶同廚餘下樓回收，結果發現滿了，就只好走遠些去另一部廚餘機回收。

居民稱垃圾徵費是好事 讓大家正視垃圾問題

梁太表示自己一直響應環保，她分享在疫情期間都會將外賣的膠盒洗淨，然後棄置在三色桶。她覺得垃圾徵費政策是好事，可讓大眾正視現時香港的垃圾問題，做到源頭減廢。

她認為，政府現時的廚餘機根本不夠，建議可每座樓都設一部，而私人屋苑亦要有。同時，廚餘機附近的指示應更仔細，詳盡列明可回收和不可回收的廚餘。