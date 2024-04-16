垃圾徵費｜油麗邨設7台廚餘機　居民呻成日爆滿、QR code無法開蓋

垃圾徵費8月1日實施，不過有不少聲音批評回收配套不足。現時全港逾百條公共屋邨增設智能廚餘機，其中油麗邨共設7台。現場所見，今日（16日）下午一小時內有約七名居民來回收廚餘。有居民則反映廚餘機經常爆滿，還有人稱以綠綠賞手機應用程式內的QR code無法打開住所附近的廚餘機，要到邨內其他廚餘機回收，居民稱連帶回收時間也要由晚上改為下午，才能夠趁著出門去商場時，途經邨內其他廚餘機做回收。



油麗邨現有7台廚餘機，分別位於碧麗樓、秀麗樓、盈麗樓、豐麗樓、康麗樓、卓麗樓、雍麗樓。

油麗邨現有7台廚餘機。（江麗盈攝）

在最靠近港鐵油塘站的油麗邨第四期有三座大廈，只有康麗樓設有廚餘機，擺放於大廈通往商場的主要通道。

廚餘機頂部有蚊滋

現場所見，一小時內已有七名居民來該廚餘機回收廚餘。每當有人拍卡使用，廚餘機頂部打開，偶爾也會見到有蚊滋，地面也少許市民傾倒時漏出的廚餘。據來檢查廚餘機的工人所講，村內廚餘機每日清理兩次，分別在早上八時及下午約五、六時。

陳婆婆住在鄰近大廈，自言相當支持環保，發現樓下有廚餘機後，她便在網上購入廚餘桶，每日會將收家中的廚餘拿去廚餘桶，坦言自己回收不為分數，又叮囑大眾除了留意廚餘回收，也要關注塑膠回收的情況。

不過，她說廚餘桶雖然好用，但經常爆滿。她指，有時樓下小巴站會有一個紫色回收桶收集廚餘，每當廚餘機爆滿便會改將廚餘放到該回收桶。她也帶記者前往小巴站旁，惟今日小巴站旁未見這個紫色回收桶。

吳伯伯也提到相同問題，指廚餘機很多時到傍晚便伯亮起紅燈、即已爆滿，他要行去找邨內其他的廚餘桶。問到會否希望加設更多廚餘機，他說要視乎政府決定。他續指，知道垃圾徵費未來如實施，要付費購買指定垃圾袋，會盡量減少在家中產生垃圾，例如有廚餘機也會盡量用。

劉婆婆住在油麗邨第三期，但每日都會行過來第四期的康麗樓用廚餘機，她說因為不太懂得用綠綠賞手機應用程式，在所住大廈樓下的廚餘機，總是無法順利掃描QR code 、打開廚餘機。（江麗盈攝）

劉婆婆住在油麗邨第三期，但每日都會行過來第四期的康麗樓用廚餘機，她說因為不太懂得用綠綠賞手機應用程式，在所住大廈樓下的廚餘機，總是無法順利掃描QR code 、打開廚餘機，要來到康麗樓的廚餘機才用到QR code、打得開廚，原定每晚倒廚餘，也要改為每日下午去商場買餸時，順道倒廚餘，略為不方便。