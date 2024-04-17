新田落馬洲環評被指馬虎　環團稱有35處違法定要求　籲環諮會把關

興建新田科技城計劃在2023年提出，環評報告原指出科技城規模只有320公頃，但在環評途中，政府突然把規模急增至627公頃，其中涉及247公頃濕地保育區及緩衝區土地，惟政府拒絕重做環評報告。



有環團批評，環評報告內容最少有27項技術評估和數據錯漏，至少35處是違反環評法定要求，形容為「史上最馬虎環評」。環境諮詢委員會於下周一（22日）討論新田/落馬洲發展樞紐環評報告，十個環團促請環諮會做好把關工作。



興建新田科技城在2023年提出，環評報告原指出新田科技城規模只有320公頃，但在環評途中，政府突然把規模急增至627公頃，其中涉及247公頃濕地保育區及緩衝區土地，為30年引致最大規模濕地破壞的發展項目，惟政府拒絕重做環評報告。

環團指，現時報告中亦最少有27項技術評估和數據錯漏，並至少35處是違反橫屏法定要求，形容有關環評為「史上最馬虎環評」。

環諮會於下周一討論新田/落馬洲發展樞紐環評報告，包括綠色和平、香港觀鳥會在內十個環團認為，環諮會作為最後把關，應建議環保署否決此環評報告。

新田科技城規模加大一倍 仍繼續沿用舊有環評

長春社公共事務主任周藹銓提到，過往落馬洲河套地區、東涌新市鎮擴展工程等項目，在項目範圍有作出改動時，均會重新做環評，惟新田科技城規模加大一倍，仍繼續沿用舊有環評，涉違反環評法定要求，「政府唔係唔可能做，係選擇唔做。」

她指，環評遺漏了部分保育級別物種，但政府並未有就此重新調查，但按照以往做法環諮會會要求重新調查及補交資料。

香港觀鳥會質疑環評可信度

香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚補充，環評中的調查路線並沒有全面覆蓋受影響濕地。觀鳥會亦在其後在受影響濕地發現數種保育級別物種，並沒有在環評報告中提及，包括全球只有少於700隻，屬「極度瀕危」的青頭潛鴨。

她指，環評報告中數種鳥類亦被認錯，環保署回應指屬「編輯錯誤」。黃雪媚形容為，「低質錯誤」，「佢哋今次個生態基線調查嘅質素、可信度，或者係唔係由一個足夠專業資格嘅調查員去完成雀鳥相關調查，我哋係非常質疑。」黃雪媚表示，若環保署接納相關環評報告，不排除會提出司法覆核。