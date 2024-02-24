新田科技城｜剔除247公頃濕地保育區闖關不成功　城規會延後審議

城市規劃委員會周五（23日）開會，討論新田科技城分區計劃大綱圖。就后海灣現有濕地保育區及緩衝區界線，剔除合共約247公頃濕地保育區、緩衝區，將一併納入新田科技城發展。因應新大綱圖而需相應修訂「濕地保育區」及「濕地緩衝區」的範圍，城規會認為可待相關大綱圖的法定規劃程序完成後才再作考慮。



城規會今日（23日）開會，討論新田科技城分區計劃大綱圖。（城規會文件）

委員認同用地要有一定面積才有規模效應

城規會公布，同意將新擬備的《新田科技城分區計劃大綱草圖》，以及《牛潭尾分區計劃大綱核准圖》和《米埔及錦繡花園分區計劃大綱核准圖》的修訂刊憲，根據《城市規劃條例》展開諮詢，公眾人士可在為期兩個月的法定展示期內提出申述。

城規會備悉有關大綱圖提供法定規劃框架，以推展新田科技城和三寶樹濕地保育公園。委員認為新田科技城對落實香港作為國際創科中心和發展創科產業，尤其重要，用地要有一定面積才有規模效應，並備悉連同河套區共有300公頃創科用地。委員大致同意創科用地位於北面並作為落馬洲河套區的延伸，而住宅社區為主的新田市中心則位於南面的規劃佈局。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

委員甚為關注生態保育及濕地補償

在會上，多名委員就新田科技城的定位、創科用地的准許用途、城鄉共融、城市設計、推展時間表和落實機制等範疇作出提問和詳細討論，當中生態保育及濕地補償是委員重要關注。

委員同意建立338公頃的三寶樹濕地公園，以達致加強濕地保育和作出濕地補償的兩重目標。由於發展新田科技城須填平約90公頃魚塘，委員備悉正公開諮詢的環評報告會建議透過積極保育措施，增加三寶樹濕地公園內濕地的生態價值，以達致濕地生態功能或承載力不會出現淨減少。

待大綱圖法定規劃完成後才考慮修訂濕地範圍

城規會表示，知悉部份社會人士對相關發展表達關注，但大部份委員認為在上述分區計劃大綱圖的土地用途規劃已在發展和保育之間取得平衡。另有委員認為政府應盡快制訂三寶樹濕地公園的執行和管理細節，並建議須有監管機制以確保濕地公園日後的營運能達致沒有出現生態功能減少的情況。

至於因應新大綱圖而對規劃內「濕地保育區」及「濕地緩衝區」範圍所建議的相應修訂，城規會認為可待相關大綱圖的法定規劃程序完成後，才再作考慮。