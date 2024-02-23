城規會今討論新田科技城　247公頃濕地保育區剔走　環團聯署反對

城規會今日（23日）開會，討論新田科技城分區計劃大綱圖，規劃署早前提出修訂城規會指引12C號，修改的規劃顯示，后海灣現有濕地保育區及緩衝區界綫，剔除合共約247公頃濕地保育區、緩衝區，將一併納入新田科技城發展。環團聯署批評，在未有充分討論下，剔走濕地保育區及濕地緩衝區，立最壞先例，又指新修訂欠科學基礎，促城規會把關。



城規會今日（23日）開會，討論新田科技城分區計劃大綱圖。（城規會文件）

城規會顯示，規劃署建議將河套區以南、新田科技城擬議發展範圍及擬填塘位置的150公頃濕地保育區及97公頃濕地緩衝區，從后海灣濕地保育區及緩衝區剔除，並納入新發展。

規劃署表示，合共的247公頃土地當中，逾六成為非濕地，其餘四成將被填塘發展，當局會透過三寶樹濕地保育公園補償，達致生態功能及容量沒有淨損失。規劃署稱，環評報告已證明修訂技術上可行，對環境影響可接受。

上屆政府提出北部都會區概念，當中包括在新田一帶建設「科技城」，並將連同港深創新及科技園，提供合共300公頃的創科用地。（資料圖片）

環團批立最壞先例 促城規會把關

不過，長春社等7個環團指，過去制訂或更新后海灣魚塘濕地的規劃指引，皆有全面科學的生態研究支持，是次修訂卻嚴重缺乏科學基礎。環團又稱，今次的修訂違反「不會有濕地凈減少」的原則，立下最壞先例。

環團亦憂慮，城規會文件由政府公開至交由城規會審議不足兩日，委員及社會或未有充足時間了解修訂的嚴重性，促城規會嚴謹把關。