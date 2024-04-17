林百欣爭產案　林建岳拒形容是其父最愛兒子　堅稱父辦遺囑時正常

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續審，根據遺囑獲分最大部份遺產的次子林建岳今(17日)出庭作供，並稱他一直在其父的公司工作，並有參與公司的事務他都有參與，亦被視為公司的第二把交椅，但他不會形容自己是父親最喜愛的兒子。他稱不知其父曾於1973年曾定遺囑，但知其父離世前一年，其母親及公司的人曾討論接班問題。他又稱不知其父在離世前數月曾被評做患中度至嚴重腦退化症，強調與父對話時其父表現正常



根據遺囑林建岳獲逾19億遺產

原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為顧瑞英及林明珠。原告指林百欣2004年12月訂立遺囑時約有29億遺產，遺囑指其次子林建岳可獲逾19億，答辯方卻想挑戰該遺囑的效力，故原告要求法庭認證這份遺囑。

林建岳稱不會形容自己是其父最喜愛的兒子。(朱棨新攝)

+ 1

不會形容自己最受父親喜愛

林建岳供稱，他在父親公司工作，被視為公司的第二把交椅。答辯方問，他是否最受喜愛的兒子，林建岳稱不會形容自己是最受喜愛，但公司所有事務，他都有參與處理。

不知道有1973年的遺囑

他又指，外界於2004年中關注林百欣的接班問題，他得知母親余寶珠和公司的高層李寶安及何榮添曾商量此事，但不清楚具體情況。同時，父親林百欣亦訂立遺囑。答辯方問，是否知悉林百欣於1973年曾訂立遺囑，以及有一份1993年的補充文件。林建岳指，從不知道有1973年的遺囑，亦一直認為1993年的文件是一份聲明書。

林百欣2004年曾作心臟手術並跌斷手臂

答辯方其後問及林百欣於2004年6月時的狀況，指他進行心臟支架植入手術後，在住所跌倒，手臂骨折需再入院。林建岳同意，但指父親除表示痛楚外，其精神狀況正常，有時會問及公司狀況。

林百欣精神評估得8分

惟答辯方指，一名方姓醫生於同年8月進行精神評估，評估的滿分為30分，林百欣的分數為8分。方認為林百欣患有中度至嚴重的腦退化症。林建岳回應，當時並不知悉該評估，他是在較後時間才知悉。

林建岳強調與父對答正常

答辯方又指，林百欣當時獲處方腦退化症的藥物，又指根據多份醫生紀錄，指林百欣當時呆滯、反應慢等。林建岳回應，不知道父親當時服食什麼藥物，又強調自己和父親的對話時，對方表現正常。

否認為辦遺囑而指父無問題

答辯方又指，林建岳的說法不實，他當時已知道父親有嚴重精神問題，但由於當時正替父親立遺囑，因此便聲稱對方精神狀況無問題，林建岳庭上否認。

案件編號：HCAP4/2011