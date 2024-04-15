林百欣爭產案　29億遺產主要留兩兒子　三房母女質疑受腦退化影響

已故麗新集團主席林百欣「林伯」於2005年離世，並於去世前一年訂立遺囑。非遺產受益人的三太顧瑞英及女兒林明珠，質疑「林伯」簽署遺囑時已患上腦退化症影響，挑戰遺囑的效力，案件今(15日)在高等法院開審。遺囑執行人強調「林伯」立遺囑時經醫生診斷，證其精神狀況正常。又指「林伯」曾指他旗下的成衣及娛樂業務，適合由他的兩名兒子林建名及林建岳繼承，至於不給三房的顧瑞英及女兒林明珠，因為她們已拿了很多。庭上亦透露，根據遺囑，「林伯」有約29億遺產，其中次子林建岳獲逾19億。



原告為遺囑執行人張定球、周佩華和馮蘊瑤，被告為顧瑞英及林明珠。

林明珠(圖)是「林伯」林百欣與三房顧瑞英所生的女兒。(朱棨新攝)

兩名兒子林建岳及林建名獲大部份遺產

原告陳詞時指，根據林百欣於2004年立下的遺囑，其29億元遺產中，次子林建岳獲19.2億元；長子林建名則獲約7億元；二太余寶珠和養子林建康獲2.96億元。

強調林百欣定遺囑時精神狀況正常

原告強調，林百欣立遺囑時精神狀況正常。醫生於同年8月為其精神狀況進行測試，滿分為30分，林百欣獲9分，醫生當時只詢問當中14至16分的問題，因此分數大致可以接受，並非如被告所指，林百欣當時已患有老人痴呆症。

曾向李寶安指兩子適合繼承其不同業務

此外，原告依賴現已身故的張定球，以及林建岳、當時旗下公司高層李寶安及何榮添的證供。其中張定球指，立遺囑前一年內認識林百欣，表明是為準備「平安書」，林百欣明白意思。李寶安則指，多次和何榮添滙報公司事務，林百欣曾講及林建名較適合繼承其成衣生意，林建岳較適合繼承物業投資及娛樂業務。

林建岳供詞指曾帶干炒牛河探望父親

林建岳的供詞則指，於2004年探望林百欣，並帶同父親最愛的干炒牛河，期間林百欣表現如常，知悉遺囑內容後，亦回應「好好」。

曾指顧瑞英及林明珠已拿了很多

原告又引述李寶安的供詞，指林百欣曾經講及，為何不把顧瑞英及林明珠列為遺產受益人，因他們已拿了很多東西，而且欠林百欣的錢。原告續指，證據顯示顧瑞英投資在上海興建的「芝大廈」，林百欣借出5億元外，另替顧的公司任擔保人，向銀行貸款5億元。被告卻指涉款屬餽贈，原告方不同意此說法。

案件編號：HCAP4/2011