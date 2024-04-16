林百欣爭產案　三房母女指欠醫療紀錄　證明林有能力立遺囑

已故麗新集團主席林百欣「林伯」於2005年離世，並於去世前一年訂立遺囑。非遺產受益人的三太顧瑞英及女兒林明珠，挑戰遺囑的效力，案件今（16日）在高等法院續審。林明珠一方陳詞，指林百欣於訂立遺囑前4個月，被診斷患有中度至嚴重的腦退化症，質疑他在神智不清下，如何理解複雜的遺囑內容，又指沒有醫療紀錄，證明他當時有立遺囑的能力。惟訂立遺囑時在場的女律師則供稱，遺囑內容並不複雜，其同事亦是扼要向林百欣解釋。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，答辯方為顧瑞英及林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，庭上透露林約有29億遺產，根據該遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

林明珠一方指 若法庭裁定2004年的遺囑無效 可考慮林百欣於1973年訂立的遺囑以及1993年的補充文件

答辯方今作陳詞指，林百欣於2004年被診斷患有中度至嚴重的腦退化症，質疑是否有能力明白複雜的遺囑內容。答辯方又指，當時未能探訪林百欣，之後去信索取立遺囑前的醫療紀錄，原告方表示沒有保留該些紀錄。

答辯方又指，若法庭裁定2004年的遺囑無效，可決定林百欣於1973年訂立的遺囑，以及1993年的補充文件是否有效，而當中提及林建岳可獲遺產的15%，其他資產則未有處理。

林明珠。(朱棨新攝)

訂立遺囑時在場的女律師作供指 遺囑內容不算複雜

因張定球已去世，律師周佩華和馮蘊瑤取代成為遺囑執行人。而馮蘊瑤今作供指，張定球於2004年10月，著她幫手草擬林百欣的遺囑。她其後會見林百欣旗下公司的高層李寶安及何榮添，講及如何分配林的遺產，當時提及受益人日後不能挑戰遺囑，否則將不能獲分遺產。答辯方指，草擬遺囑時，受益人一直是林百欣的二太余寶珠，和三名兒子長子林建名、次子林建岳和養子林建康，期間曾改動各人所獲資產的比例。如第一個草擬版本，把150萬股麗豐給予余寶珠，而最後的版本則是給予余寶珠和林建康。被告方指，當時三名兒子之間在討價還價，馮不同意。

馮續講及，於同年12月3日和張定球等到林百欣的住所，訂立遺囑。當時由張定球負責向林百欣講解遺囑內容，過程約15至20分鐘。馮指，遺囑內容不算複雜，同時張解釋內容時提高聲線，因此她可以大致聽到。當時張稱「林伯，你份平安書，我做你執行人....排頭坑啲地俾Peter(林建岳)」。馮稱，張當時沒有向林講述涉案土地的土段號碼，而是稱「排頭坑啲地」。馮又指因當時未有介紹，所以並不知道有多少名醫生在場。

案件編號：HCAP4/2011