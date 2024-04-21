4.22走塑｜黃家和料半年適應期內　小型食肆續用膠餐具：拖得就拖

【管制即棄膠餐具／餐具禁膠／禁膠／走塑／塑膠】第一階段管制即棄膠餐具措施將於明日起（4月22日）實施，屆時將禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。不過環保署早前指，首六個月為適應期內，只對違規人士盡量給予口頭警告，不會對違規業務地點執法。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，由於使用非膠製餐具，會令營運成本上升，因此預計大部分小型食肆在適應期內會繼續使用膠餐具，「拖得就拖落去，拖到唔得嘅時候先至用（非膠製餐具）。」



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第一階段管制即棄膠餐具措施將於22日實施，餐飲處所禁止向堂食及外賣顧客提供發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具（叉刀匙）、碟等即棄塑膠。首六個月為適應期，當局不會對違規業務地點執法，環保署人員會了解他們面對的問題和困難，並提供協助。

適應期過後，環保署仍會安排人員巡視，如發現個別商戶仍未合規，會先了解他們的實際情況和困難，按情況作適當宣傳教育、勸諭或警告。針對屢勸不改的業務，當局會採取執法行動。

黃家和表示，由於使用非膠製餐具會令營運成本上升，因此預計大部分小型食肆在適應期會繼續使用膠餐具，「拖得就拖落去，拖到唔得嘅時候先至用（非膠製餐具）」。

他提到，有環保餐具供應商向他反映，近來亦多了小型及中型食肆查詢各類型環保餐具的售價，為適應期過後作準備。他指，現時市民尚未習慣自攜餐具，期望在適應期的六個月，市民可以建立起自攜餐具的習慣。

黃家和表示，因為使用非膠製餐具會令營運成本上升，因此預計大部分小型食肆在適應期會繼續使用膠餐具。（資料圖片／龔嘉盛攝）

稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍表示，雖然市民在數個月前才開始討論相關措施，但學會早在兩年前已著手準備，曾為業界舉行多場講座，又邀請供應商舉行展覽，讓業界人士尋找合適的餐具供應商。

他認為，大部分食肆在首半年適應期應該會先繼續沿用膠餐具，「睇定啲啦，無咁急。」

黃傑龍：加收餐具費後 使用量大跌95%

不少餐廳因應措施而加收餐具費，黃傑龍指，除了成本考量外， 加收餐具費亦可令顧客想清楚是否真的需要即棄餐具，「如果唔使錢就人人都唔好理咁多，攞咗先算。」

他舉例，旗下一間外賣為主的食肆自從加設餐具費後，即使餐具使用量大跌95%，「事實上好多人根本唔使，如果你收我錢我係唔要嘅。」