4.22禁膠倒數｜酒店禁派樽裝水　收費水平不設限　一毫子都得？

【餐具禁膠／管制即棄塑膠／走塑】下月22日便會實施第一階管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，法例實施後，酒店只可在收費的情況下提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、樽裝水等即棄用品。不過法例並無列明收費水平多少，環保署回覆《香港01》查詢時表示，法例並沒有就收費水平設限。意味酒店只收取一毫子象徵式收費也無問題。



有環保團體表示，今次管制的即棄物品如甲銼、梳等都屬於私人物品，認為大部住客均會自己攜帶，酒店無需有償提供，建議酒店與預訂酒店平台合作，在客人預訂房間時告知市民需自備哪些用品。



▼4月22日首階段管制即棄塑膠產品▼



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第一階管制即棄膠餐具和其他塑膠產品將於4月22日起實施，屆時酒店只可在收費的情況下提供牙刷、牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液、即棄膠樽裝水。

環保署：法例並無就收費水平設限

不過法例並無列明收費水平多少，是否意味酒店可象徵式收極低金額？ 環保署回覆《香港01》查詢時表示，本地酒店不可免費提供塑膠梳洗用品和膠樽裝水，但可在分開收費的情況下提供這些用品，法例並沒有就收費水平設定任何限制。

環團指不應有償提供：成件事唔係想收錢

綠領行動總幹事何漢威表示，政策大方向是不希望有即棄用品的出現，因此不應有償提供。他指，有償提供的目的就是希望市民不再使用該類產品，稱，因此環保署與酒店業界應該定立其他指引，例如不再提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液等，改為使用家庭裝產品，供顧客使用。

綠領行動總幹事何漢威表示，政策大方向是不希望有即棄用品的出現，因此不應有償提供。（資料圖片）

他又指，梳屬於私人物品，其實大部住客均會自己攜帶，認為無需有償提供，「我建議唔再提供呢樣嘢。」

他提到，酒店與預訂酒店平台亦應合作，在客人預訂房間時告知市民需自備哪些用品，讓他們知道自己需要準備甚麼，而非告知他們每樣物品的收費，「成件事唔係想收錢㗎嘛。」

旅遊業認為酒店以低價提供梳洗用品屬合理

旅遊業促進會總幹事崔定邦認為，酒店以低價提供梳洗用品屬合理，以1元提供一項用品亦無可厚非，因為來貨價亦相若。不過他指，台灣、日本等地亦有類似措施，相信大家已習慣自備梳洗用品或使用酒店的家庭裝產品，認為新法例對旅客而言並不會造成太大困擾。