4.22禁膠倒數｜禁發泡膠盒　兩餸飯店改環保物料並歡迎自攜餐盒

【餐具禁膠／管制即棄塑膠／走塑】踏入四月，距離4月22日的第一階段管制即棄膠餐具措施，尚餘21天，屆時本港將禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具。

有兩餸飯店負責人表示，約於一年前改用環保餐盒，比發泡膠餐盒貴一倍以上，至於餐具方面仍未找到代替品。由於希望價格維持不變，因此在挑選代替品時最著重就是成本。此外，亦歡迎顧客自攜餐盒，惟估計這類客源增長不多。



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可降解餐盒比發泡膠餐盒貴一倍

本月22日起將禁止在堂食及外賣提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管、膠攪拌棒及所有發泡膠餐具，疫情下如雨後春筍的兩餸飯店，最普遍使用發泡膠餐盒，屆時都會禁用。

「權發小廚」兩餸飯店負責人吳太表示，早於一年前飯店已改用可降解的粟米澱粉餐盒，原因是有不少客人反映，會買兩餸飯作為「帶飯」的餸菜，因此希望飯盒內可以有分隔。不過，新物料的成本，比原本所使用的發泡膠餐盒貴一倍，每個成本由0.7元增至1.8元。

兩餸飯店負責人吳太表示，改用環保餐盒是因為不少客人反映，會買兩餸飯「帶飯」，因此希望飯盒內可以有隔分開餸菜。(梁鵬威攝)

承載魚仍需使用發泡膠餐盒

不過，店舖現在仍需要使用發泡膠餐盒。吳太解釋，環保餐盒較細小，難以裝魚，因此若客人選擇的餸菜是一條魚，就需要使用發泡膠餐盒。她暫時仍未到合適的代替品，因此在第一階段管制即棄膠餐具實施後或只能多用一個外賣盒分開承載魚。

希望維持售價 注重環保餐具成本

雖然現時已轉用環保餐盒，不過，店舖仍使用膠餐具，吳太表示，一直在尋找合適的餐具，因為環保餐具成本較膠餐具貴，又不想將成本轉嫁予消費者，因此在尋找合適的餐具時最著重價錢。

她又提到，現時部分客人買一盒飯會取數套餐具，若環保餐具成本太貴，不排除屆時只允許取一套餐具。

成本以外，她指，環保餐具的耐用性亦是其中一個考量，木製匙羹比較平，難以承載湯水，因此暫不考慮使用木製匙羹。

接受自攜餐盒 預料客源增長不多

「權記小廚」現時每月只有約2至3%客人會自攜餐盒，吳太表示，十分歡迎顧客自攜餐具，因為可以減少成本。她指，以往曾有客人自攜的餐盒並未有清洗乾淨或容量太小，店員會事先問清楚客人，「係咪無問題？」

她預料，第一階段管制即棄膠餐具實施後，自攜餐盒的客人亦未必會增加，「如果固定返工可能就每日帶個飯盒返工，有啲流動嘅客就唔係咁方便。」

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吳太表示，管制即棄膠餐具措施公布已久，但措施細節是透過媒體才得知，因此期望政府可以多作宣傳。