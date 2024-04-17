戴安娜王妃珍藏展周四起免費開放參觀　1989年訪港時穿着服飾重現

英王查理斯三世的已故前妻、威爾斯王妃黛安娜1989年訪港時，穿上Catherine Walker兩件式黃色和海軍藍裙子套裝出席紅十字會一項開幕儀式，彎腰與紅十字會少年團男童說話，盡顯親民。戴妃在1997年8月31日車禍離世，生前的一批服飾流入收藏業界。



戴妃這套服裝，聯同一批珍藏將由明日（18日）至29日在「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」展出，免費在拍賣前給公眾觀看。當中一條午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服，最高估價達40萬美元（折合港幣313萬元）。



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荷李活拍賣行Julien’s Auctions今年6月27日在愛爾蘭舉辦「優雅 經典：戴安娜王妃及皇室收藏」拍賣，之前率先在亞洲和歐洲展示一系列焦點拍賣品。

本港方面，拍賣行在18日至29日於尖沙咀K11 MUSEA的Gold Ball舉行「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」，展示戴妃的一些穿着服飾，涵蓋最著名和曝光率最高之晚禮服、套裝、鞋履、手袋及配飾等予公眾免費參觀。

戴安娜王妃1989年歷史性訪港時，先後參觀參觀英國海軍基地添馬艦和香港紅十字會。她在出席紅十字會一項大樓啟用儀式，她穿上Catherine Walker兩件式黃色和海軍藍裙子套裝，與「影視大亨」邵逸夫一同主禮，之後彎腰與紅十字會少年團男童說話，這套套裝會出現在展覽場上。

戴安娜在1990年在倫敦發表演講並授予戈保羅家族「年度最佳家庭獎」時，也是穿這套套裝，最高估價達5萬美元（折合港幣39萬元）。

同場亦展出戴安娜王妃1989年訪港時穿的Catherine Walker兩件式黃色和海軍藍裙子套裝，最高估價達5萬美元。（夏家朗攝）

戴安娜王妃生前曾穿著出席多個公開場合的晚禮服（圖片由Julien’s Auctions提供）

是次展出的藏品包括許多戴安娜王妃生前曝光率最高的晚禮服，其中有採用緊身胸衣設計的默里．阿貝德（Murray Arbeid）午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服，最高估價達40萬美元。戴安娜王妃於1986年曾兩次穿著這件禮服，分別出席《歌聲魅影》首映禮和希臘國王康斯坦丁 （ King Constantine）在克拉裡奇酒店（Claridge's）舉行的晚宴。

是次採用緊身胸衣設計的默里．阿貝德（Murray Arbeid）午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服，最高估價達40萬美元。（夏家朗攝）

同場亦有1989年11月7日抵港訪問，戴安娜王妃常用的紫色皮革手拿包。（夏家朗攝）

同場亦有1989年11月7日抵港訪問、1990年10月1日訪問華盛頓與美國第一夫人芭芭拉布殊會面，以及1992年2月11日官式訪問印度期間參觀泰姬陵，戴安娜王妃常用的紫色皮革手拿包。

同場有少量英國皇室收藏，如維多利亞女王的十九世紀象牙蕾絲邊棉質睡等。（夏家朗攝）

除展示戴安娜王妃的拍賣品外，亦有少量英國皇室收藏，如維多利亞女王的十九世紀象牙蕾絲邊棉質睡袍、溫莎公爵夫人的Givenchy高訂系列中的矢車菊藍色連身裙等。

Julien's Auctions聯合創始人兼執行董事Martin Nolan指，是次拍賣慶祝戴安娜王妃作為時尚人物和人民王妃的傳奇，很高興能夠把許多她鍾愛的時尚服裝帶到兩地向公眾作展示。