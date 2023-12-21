戴安娜王妃禮服以近900萬成交破世界拍賣紀錄！盤點7大高價拍賣品

戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）生前的穿搭造型，即使至今仍是不斷被後人模仿和學習，她的時尚觸覺和影響力非常強大。而戴安娜王妃所遺下的服裝和珠寶近年在不同拍賣中，均以高價被收藏家們購入，日前她曾在1985年穿著過的一件晚禮服，以破紀錄的110 萬美元（港幣897.5萬）售出，創下了戴安娜王妃晚禮服的世界拍賣紀錄。一起來看看戴安娜王妃的這套晚禮服，以及其他當時創下驚人拍賣紀錄的晚禮服。



戴安娜王妃兩套服裝以極高拍賣價售出

美國朱利安拍賣行（Julien's Auctions）和Turner Classic Movies（TCM），所舉辦的《HOLLYWOOD LEGENDS荷里活傳奇》拍賣，成功售出多件珍貴的收藏品。當中最引起關注的定必是戴安娜王妃的曾在1985年穿著過的一件晚禮服，以及她在1981年訂婚肖像的雪紡襯衫，是眾多英國皇室迷和收藏家爭相競投，前者更以破紀錄的110 萬美元（港幣897.5萬）售出，創下了戴安娜王妃晚禮服的世界拍賣紀錄。

戴安娜王妃拍賣品1. 芭蕾舞長晚禮服創下戴安娜王妃晚禮服的世界拍賣紀錄（Julien's Auctions）

戴安娜王妃拍賣品1. 芭蕾舞長晚禮服創下戴安娜王妃晚禮服的世界拍賣紀錄

在拍賣會中，領銜拍品正正是戴安娜王妃的這套芭蕾舞長晚禮服，是由摩洛哥裔英國時裝設計師雅克·阿紮古裡（Jacques Azagury）為她在1985年4月23日訪問意大利佛羅倫薩時所設計，還有一幅配套的插圖，極具收藏價值。最終以驚人的1,148,080美元（約港幣897.5萬）的價格售出，是拍前估價100,000美元的11倍，也超越了戴安娜王妃晚禮服的舊世界拍賣紀錄604,800美元（約港幣472.1萬），成為現今最高的拍賣紀錄。

由設計師雅克·阿紮古裡（Jacques Azagury）為戴安娜王妃所創作的這套晚禮服，配有帶襯墊的墊肩，黑色天鵝絨緊身胸衣並飾有Jakob Schlaepher 面料製成的金屬線刺繡星星，再搭配兩層寶藍色歐根紗半身裙，以及腰帶和蝴蝶結。這件芭蕾舞造型的長裙，也是對戴安娜王妃對於舞蹈的熱愛，以及她作為英國國家芭蕾舞團贊助人的完美致敬。

戴安娜王妃拍賣品2. 粉紅色雪紡伊曼紐爾襯衫（Julien's Auctions）

戴安娜王妃拍賣品2. 粉紅色雪紡伊曼紐爾襯衫

戴安娜王妃的另一件拍品，是她在1981年訂婚肖像中所穿的一件粉紅色雪紡伊曼紐爾襯衫，而也她有史以來最具標誌性的照片之一，所以這件粉紅色雪紡襯衫珍貴程度極高。最終以381,000美元（約港幣297.4萬）售出，是接近估價80,000美元（約港幣62.4萬）的四倍﹐也是相當驚人。

據拍賣行所述，當時在照片拍攝後不久，查爾斯王子和戴安娜王妃就宣佈訂婚，而這張由斯諾登勳爵拍攝的照片被用作官方訂婚照片，刊登在1981年的雜誌上。而這件粉紅色雪紡襯衫在此之前也幾經轉手，於2010年伊曼紐爾從她的收藏中出售了這件襯衫，此外也曾在倫敦肯辛頓宮展出，作為2017年2月24日至2019年2月17日舉辦的《戴安娜：她的時尚故事》展覽的一部分。

戴安娜王妃拍品3. 天鵝絨星星晚禮服（Sotheby's）

戴安娜王妃拍賣品3. 天鵝絨星星晚禮服

戴安娜王妃過往的晚禮服拍品，也是曾創下過驚人紀錄。在上述提到芭蕾舞長晚禮服的創下戴安娜王妃最昂貴禮服的世界拍賣紀錄前，這套天鵝絨星星晚禮服在拍賣時，就以60萬美元（約港幣468.2萬）售出，創下當時最高的世界拍賣紀錄。這套晚禮服是戴安娜王妃曾在1991年穿著過的，是由設計師Victor Edelstein所今創作的。

戴安娜王妃拍賣品4. 隱憂綿羊圖案紅色毛衣（Getty Images）

戴安娜王妃拍賣品4. 隱憂綿羊圖案紅色毛衣

其實不僅是晚禮服，只要是戴安娜王妃有關的服裝，都能創下令人驚歎的價格。在去年（2022年）9月時，蘇富比拍賣行售出了一件戴安娜王妃曾穿著過的紅色毛衣，是由英國品牌Warm & Wonderful設計製作的隱憂綿羊圖案毛衣，而成交價由起初的拍賣價8萬美元（約港幣62萬），一路飆升至110萬美元（約港幣858.4萬元）成交，相當驚人！

戴安娜王妃拍品5. 紅色外套（Getty Images）

戴安娜王妃拍賣品5. 紅色外套

除了上述提到的服裝外，戴安娜王妃在1984年曾穿著的紅色外套，是由Jasper Conran所設計的，當時經拍賣以78,474美元（約港幣61萬元）售出，同樣是相當的價格。

戴安娜王妃拍賣品6. 淺桃色波點套裝（Getty Images）

戴安娜王妃拍賣品6. 淺桃色波點套裝

戴安娜王妃在1988年會見土耳其總統時的穿著，早年亦是讓人震驚的價格售出，這套是淺桃色波點套裝，最以116,765美元（約港幣91萬元）售出。

戴安娜王妃拍品7. 條紋套裝（Getty Images）

戴安娜王妃拍賣品7. 條紋套裝

戴安娜王妃在1986年陪同查爾斯王子到訪巴林時，穿著由David Emanuel和Elizabeth Emanuel設計的條紋套裝，就以133,073美元（約港幣104萬元）的拍賣價售出，亦是令人驚嘆。