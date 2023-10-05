TOD'S2023｜堪稱「皮革世家」戴安娜王妃大愛！附5大最新手袋推介

【TOD'S手袋推介｜TOD'S手袋｜戴安娜王妃】堪稱「皮革世家」的意大利品牌TOD'S手袋特別注重精湛工藝和細緻的細節，成為不少女星的至愛，TOD'S更是已故戴安娜王妃最愛的品牌之一，在不少舊照中都可見戴妃經常穿著及使用TOD'S的時尚單品。今天《01女生》就為大家介紹今季TOD'S的幾款最新手袋，有興趣的女生切勿錯過！



【TOD'S手袋推介｜TOD'S手袋｜戴安娜王妃】TOD'S是其中一個已故戴安娜王妃最愛的品牌，在不少舊照中都可見戴妃經常穿著及使用其品牌的時尚單品。（GETTY IMAGES）

TOD'S 5款最新手袋推介 最具代表性非「D-Bag」莫屬

TOD'S手袋推介｜Tod's Di Bag Bucket Bag in Leather Medium with Drawstring HK$21,900

今季「大容量手袋」正式回歸，各大奢侈品牌都紛紛推出大容量手袋，而TOD'S都不例外。這款手袋供4種顏色選擇，手袋採用了粒面皮革，水桶袋款式造型，袋身中央點綴了品牌的標誌性的標誌，整體設計簡約易襯，日常外出上班都能夠輕鬆搭配。

TOD'S手袋推介｜1. Tod's Di Bag Bucket Bag in Leather Medium with Drawstring HK$21,900 （TOD'S官網）

TOD'S手袋推介｜Tod's Di Bag in Leather Large HK$37,300

提到Tod's最具代表性非「D-Bag」莫屬，已故戴安娜王妃過去出席公開活動曾使用DI BAG，即時引來民眾的仿傚，其後手袋更以戴安娜王妃為名。至於今季新推出的「D-Bag」配色上已感受到濃濃的秋意，手袋採用粒面皮革製成，配以精緻的鑲邊和圓形手挽，盡顯知性溫柔氣質。

TOD'S手袋推介｜Tod's Di Bag in Leather Large HK$37,300 （TOD'S官網）

TOD'S手袋推介｜T Timeless Hobo Bag in Denim and Leather Medium HK$16,300

Hobo手袋是近年相當流行的袋款之一，容量充足成為不少女士心中手袋的首選。TOD'S這款Hobo手袋採用了編織牛仔布製成，包身沒有加添繁複小細節，簡單配以品牌金屬T字吊飾，耐用又不失經典。

TOD'S手袋推介｜T Timeless Hobo Bag in Denim and Leather Medium HK$16,300 （TOD'S官網）

TOD'S手袋推介｜Bucket Bag in Bouclé Fabric and Leather Micro HK$11,600

羊羔毛手袋絕對是秋冬季節理想的配飾選擇，這款仿羊羔毛水桶袋配上品牌T字金屬吊飾，有固定扁平手挽和可拆式皮革肩帶，精緻柔美。平日搭配其他中性色調的衣物，如黑色、白色、灰色或棕色，以營造出一個協調和平衡的風格。

TOD'S手袋推介｜Bucket Bag in Bouclé Fabric and Leather Micro HK$11,600 （TOD'S官網）

TOD'S手袋推介｜Boston Bag in Leather Medium HK$14,300

作為經典的手提包款式，容量都無需多講。TOD'S這款波士頓袋採用了柔軟的粒面皮革製成，配上品牌標誌性的T字金屬吊飾，整體造型簡潔大方，非常適合作為旅行包、運動包或一天的短途旅行包。