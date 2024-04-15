戴安娜王妃珍藏展覽將登陸香港 涵蓋多個造型：訪港時服飾亦展出

戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的時尚觸覺，即便過了多年後，仍影響力具大，近年更有不少戴安娜王妃生前遺下的服裝和珠寶，於不同拍賣中被收藏家們高價購入。日前荷李活頂尖拍賣行Julien’s Auctions宣佈將舉辦「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」獨家拍賣，這次也是自1997年歷史性拍賣以來最大型的戴安娜王妃珍藏拍賣，涵蓋最著名和曝光率最高之晚禮服、套裝、鞋履、手袋及配飾等。

而拍賣所得的部分收益將捐贈予英國肌肉萎縮症協會(Muscular Dystrophy UK)﹐該慈善機構惠及當地逾 110,000 名肌肉退化和衰弱症患者，涵蓋的病況達60多種，意義非凡。



Julien’s Auctions將在亞洲和歐洲展示一系列戴妃焦點拍品（圖片由Julien’s Auctions提供）

在拍賣前，Julien’s Auctions會率先在亞洲和歐洲展示一系列焦點拍品，展示地點將定在4月18日至29日於香港K11 MUSEA，以及於6月11日至27日在愛爾蘭紐布裡奇時尚服飾博物館（The Museum of Style Icons），讓大家可一睹戴安娜王妃舉世聞名的服飾，機會千載難逢。在這次之前，一起來看看是次展出的藏品。

於這次展出的藏品中，最不能錯過的是戴安娜王妃於1989年歷史性訪港時，在參觀英國海軍基地添馬艦和香港紅十字會，以及在1990 年在倫敦發表演講並授予戈保羅家族（Gopaulfamily）「年度最佳家庭獎」時所穿的Catherine Walker兩件式黃色和海軍藍裙子套裝，是由凱瑟琳·沃克（Catherine Walker）所設計，她曾為戴安娜王妃多次打造不同造型，並為她定立了專屬於自己的風格。

在這次展覽中還有多套是由凱瑟琳·沃克（Catherine Walker）設計的服飾展出，包括其服裝品牌The Chelsea Design Company設計的粉紅色碎花連身裙，是戴安娜王妃在1991年離開倫敦聖瑪麗醫院時被拍到的衣著，另外在1992年她離開哈裡王子位於諾丁山的學校時，再次被拍到了穿著同一條裙子。

（圖片由Julien’s Auctions提供）

另外還有一件維多利亞復興風格的禮服，亦是由凱瑟琳·沃克（Catherine Walker）設計，禮服採用緊身胸衣和巴斯克腰線設計，裙身寬大，下擺搭配薄紗內襯裙，不過這套禮服戴安娜王妃從未曾於公共場合穿著。

戴安娜王妃曾穿著的洋紅色絲綢蕾絲禮服（圖片由Julien’s Auctions提供）

此次展出的其他藏品同樣是非常珍貴，當中就有由埃德爾斯坦（Victor Edelstein）所設計的洋紅色絲綢蕾絲禮服，戴安娜王妃曾於1987年在倫敦和德國漢堡穿著，禮服採用露肩式配以鑲邊蕾絲袖和三層褶皺蕾絲荷葉邊設計，讓人聯想到西班牙佛蘭明高舞裙。

戴安娜王妃生前曾穿著出席多個公開場合的晚禮服（圖片由Julien’s Auctions提供）

戴安娜王妃生前曾穿著出席多個公開場合的晚禮服，亦這次展出中。這套採用緊身胸衣設計的 Murray Arbeid 午夜藍色無肩帶薄紗鑽石星星圖案禮服，戴安娜王妃於1986年曾兩次穿著，分別是出出席《歌聲魅影》首映禮和希臘國王康斯坦丁（King Constantine）在克拉裡奇酒店（Claridge's）舉行的晚宴。此外由史諾登勳爵（Lord Snowdon）拍攝的1997年戴妃慈善拍賣照中，她亦是身穿這件禮服。

除了禮服和服裝外，這次還精選了一些改變了皇家時尚配飾風格的鞋履、手袋及帽子，包括有戴安娜王妃曾穿著出席在倫敦多切斯特酒店舉辦的國宴的一雙Kurt Geiger祖母綠緞面寶石裝飾晚宴鞋；由皇家帽子設計師菲利普·蘇默維爾（Philip Somerville）為戴安娜王妃專誠設計的黃黑色毛氈包頭巾式帽子；戴安娜在1985年出席嘉德勳章授勳儀式及官式訪問澳洲期間，所戴著的奶油色和紅色闊邊亮漆草帽。

戴安娜王妃曾多次使用的Rayne紅白雙色信封形皮革手拿包。（圖片由Julien’s Auctions提供）

此外，還有戴安娜王妃於1988年和1989年在劍橋﹐以及於1986年出訪沙特阿拉伯和日本京都期間，均被拍到手持一個Rayne紅白雙色信封形皮革手拿包。

「優雅經典：戴安娜王妃及皇室收藏」詳情

地點：K11 MUSEA Gold Ball香港尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside

時間：4月18日至29日

時間：10：00am-10：00pm

