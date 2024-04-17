綠置居｜截止前趕交申請表　有人擔心樓市波動拖到最後一刻

綠置居2023今晚（17日）7時截止遞交申請，位於觀塘的綠置居售樓中心晚上有人「趕尾班車」，有市民就在最後15分鐘才到來交表，稱「交到都好開心」；也有市民擔心樓市波動而「十五十六」，直到今天才決定遞表。



+ 1

有人最後15分鐘才遞交申請

從牛頭角來的左先生，在最後15分鐘才遞交申請，他稱本身打算到房署遞交申請，但因太太臨時不適，加上要補回租約資料，最終但要親自來處理。成功趕及交表的他，就表示「交到都好開心」，但就尚未決定要入手甚麼單位。

一家五口居蘇屋邨單位恐不夠住

至於推着BB車到場的謝太就表示，因為資料未準備齊全，加上「有啲心大心細」，故去到今日才正式遞交申請。「驚唔啱心水，又想又唔想咁」，謝太解釋指，她有留意到近年樓市有跌勢，加上經濟壓力大，故「都想小心啲」。

謝太表示，一家五口住在深水埗蘇屋邨4、5年，由於地方不夠住，最終在猶豫間決定申請。雖然已經交表，但她稱尚未有心儀單位，最希望可抽到長沙灣麗玥苑，因為小朋友在附近上學，她也習慣生活在該區。

至於只需樓價5%首期便可上車，謝太就表示未必「借爆」，日後借視乎經濟能力而定。

至於住在元朗11年的歐先生首次申請，他擔心遞交綠置居表格後，若然今年有更好項目，會未能再申請，所以親自到場查詢。他表示，了解到政府未來幾年居屋供應量未必太多，所以並不擔心樓價問題，所以決定申請今期綠置居。