綠置居｜啟鑽苑被指外牆喉管滲水　詹Sir稱罕見　一出現就扣大分

綠置居｜居屋｜位於鑽石山的綠置居啟鑽苑今年2月開始陸續收樓，目前有近1,600個單位已經收樓，不過該屋苑被指有約三成的業主在驗樓後，向房委會遞交執修表格，執修問題包括單位外牆水喉管滲水、廁所門遭反鎖、馬桶沖水掣無法回彈等。



香港專業驗樓學會會長詹濟南（詹Sir）今（22日）在商台節目中表示，外牆喉管滲水十分罕有，如單位一旦有喉管漏水，單位便會被「扣大分」，因喉管漏水是不能接受。



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詹Sir評啟鑽苑80分：以居屋嚟計好少有8字頭

詹濟南在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，他早前到啟鑽苑單位驗樓，發現單位狀態算好，沒有空心磚、窗無漏水等問題，故評該單位80分，「以居屋嚟計，多數六七十分，好少有8字頭，9字頭更加冇」。他續指，與私人物業比較，其平均值都只是83分至84分，所以啟鑽苑已屬不錯。

詹Sir稱，一手樓外牆喉管滲水的問題十分罕見。（資料圖片）

外牆喉管滲水問題罕見 一出現就會被嚴重扣分

近日有啟濤閣業主反映單位外牆污水管漏水，業主在驗樓時，將墨水倒在單位中的水喉，過後發現單位外牆出現墨水漬，以此肯定單位外牆喉管的確出現漏水問題。

詹濟南指出，一手樓外牆喉管滲水的問題十分罕見，「情況算嚴重」，又指一萬個單位只有一兩個會出現此等情況，他又指近日天氣潮濕，外牆牆身或會不時出現水珠，讓驗樓師更難判斷滲水情況。

他又指，單位一旦有喉管漏水，便會被「扣大分」，因喉管漏水是不能接受的。他猜測有機會是手工出現問題，或喉管被外部撞穿。他表示，修理喉管只需兩小時，但搭棚需時，導致修理過程或需幾日的時間。

至於有業主反映廁所門鎖偶爾失靈，曾被門鎖反鎖在廁所。詹濟南表示，房委會承建商使用「平鎖」，品質或較低劣，但這門鎖問題不大，花一二百元便可將其更換。

詹Sir：馬桶掣不能回彈好常見

至於馬桶掣不能回彈的問題，他指屬好常見，「用多幾次就冇事」，他亦特別提及香港用海水沖廁，有時或會將夾雜在海中的污泥都沖上馬桶，這些污泥「啜喺水箱入面」，新馬桶此問題更甚，他建議業主可用水桶裝水，將水沖向馬桶來沖走這些泥，「百分之八十都沖得走冇事」。

亦有其他業主表示再反覆推拉窗試窗時，發現窗鉸鬆，他表示，「呢款窗多數緊」，有少少鬆不成問題，但如果特別鬆則需留意，因為居屋的窗零件「應該戶戶都一樣」，不應出現特別緊或特別鬆的情況；如窗鉸真的出現問題，他稱，「換個夾位都好方便」，住戶無需過份擔心。