綠置居｜麗玥苑行6分半鐘到港鐵　三面環抱馬路南面法院玻璃反光

綠置居2023麗玥苑將在下周四（28日）開始接受申請。記者今日（21日）到屋苑附近視察周邊配套環境，發現步行至港鐵站最快只需6分半鐘，附近有多個公私營屋苑，生活日常配套齊備，附近街坊大讚交通便利、購買日用品方便。



麗玥苑有三面被大馬路包圍，預計日後低至中層的單位或受嘈音和多塵影響；北面及南面亦望正住宅大廈和西九龍法院大樓，或有「困樓景」問題，只有座向東南面景觀較開揚，可享泳池景和公園翠綠景。



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麗玥苑是最新一批的綠置居，將會出售2,359個單位，面積介乎280呎至646呎，當中最大646呎的單位只有77個；全部單位會以該區市價52折出售，預計最細的單位售154萬元，最貴的單位要價461萬元。麗玥苑會連同早前被撻訂的居屋，如綠置居2020鑽石山啟鑽苑的200個單位，和綠置居2022的馬鞍山錦柏苑等，在下周四（28日）起接受申請，今年第二季（年中）攪珠，年尾揀樓，麗玥苑預期會在2027年建成收樓。

行去長沙灣站6分半鐘 南昌站則需11分鐘

記者今日（21日）下午3點左右，到麗玥苑附近位置視察，麗玥苑位於深水埗區，地理上介乎兩條港鐵線的長沙灣站和南昌站中間，位置頗為方便。以記者正常步速計算，從長沙灣站B出口行至麗玥苑地盤入口需約6分半鐘，沿途平路，但需過一條馬路；而從南昌站A2出口出發則需行接近11分鐘，穿過V Walk商場，上落兩條扶手電梯，再過一條馬路，才可到達麗玥苑。

被3條大馬路包圍 多條行車線車輛無間斷經過

不過，麗玥苑正正因為身處鬧市，被3條馬路（東京街、荔枝角道、通州街以及通州街行車天橋包圍，其中東京街及荔枝角道更是一個十字路口，來回2個方向各有8條行車線，在下午3點的非繁忙時段，已不時有約10架車輛在等候交通燈，行駛這2條馬路的車輛算多，再加上麗玥苑南面的通州街天橋無間斷地有車輛經過；由於屋苑與馬路相距得近，估計低至中層單位會不時聽到行車噪音，以及交通燈號的聲響，同時或會受塵土飛揚影響；惟這些單位均會安裝隔音窗和隔音露台，相信關窗可阻擋部分噪音。

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向南面望大廈反光玻璃 折射鏡像和陽光進屋

麗玥苑北面便是40層樓高的麗翠苑，相隔著荔枝角道的8條行車線，距離頗近，而南面則是通州街路面和天橋，對著西九龍法院大樓，相隔4條行車線，值得注意的是，西九龍法院大樓的外牆由反光玻璃所建，屆時低至中層單位住戶或會在玻璃看見自己單位的反射鏡像，而在太陽下，這些玻璃或會折射刺眼光線到家中，讓家中在夏天感覺更加熾熱。

向西對正蔬菜統營處 晚上有強光檢菜 向東南景觀較開揚

撇除北面及南面的「困樓景」，麗玥苑的向西面則正對通宵營業的蔬菜統營處，開業時間為凌晨2時半到下午4時，晚間或會發出強光檢菜，有意買樓人士需注意其光污染及衞生問題；至於東面/東南面則景觀較為開揚，斜望到只有約10層樓高的麗閣邨，和東面正對深水埗公園泳池，相信不會遮擋單位景觀，高層單位或可望到深水埗公園的翠綠景緻。

街坊：好滿意附近環境 四通八達有得買餸、食飯、游水

丁先生自1981年起，便居住在附近的麗閣邨，他十分滿意這裡的居住環境，「交通方便，好鍾意屋邨聚喺一齊嘅感覺」，他從家中步行至長沙灣站只需7分鐘，落樓亦有不同巴士可過海、到九龍區等；至於買餸同食飯的話，他會到麗閣邨商場的街市和超市購買，他也稱「屋邨商場好夠食，酒樓都有兩間」，餐廳數量已足夠應付其需求，故毋須過隔離屋苑買餸、食飯。

住在附近麗閣邨的丁先生「好滿意」這裡的居住環境，認為附近設施已十分足夠，無需去到更遠的地方來買餸同食飯。（梁祖兒攝）

吳太則自2019年麗翠苑落成開始居住至今，她認為屋苑平台整潔，「日日都有人清潔」，加上住戶的衞生習慣都不錯，她居住期間亦無聞到附近環境有異味；此外，她認為麗翠苑四通八達，步行到深水埗北河街街市、深水埗公園、泳池等休閒設施都只需幾分鐘，加上鄰近屋邨商場都有不少超市，可應付日常購物所需，相信對面的麗玥苑環境相若。