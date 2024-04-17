旅發局餐飲消費券｜文體旅局︰開支達2400萬元　旅客兌換率約20%

旅遊發展局早前向訪港旅客及本地居民，分別派發100萬份及20萬份「香港夜饗樂」餐飲消費券。文化體育及旅遊局在回答立法會特別財委會提問時，表示旅客版餐飲消費券的兌換率約為20%，又解釋兌換率已高於市面如電子支付平台的優惠。局方並透露，120萬份餐飲消費券，共花費2,400萬元開支。



▼旅發局早前向旅客派發消費券▼



餐飲消費券只要堂食滿$100可減$100

旅發局自2023年11月起，向訪港旅客免費送上100萬份「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，每份價值100元。只要在傍晚6時起，憑券在全港約1,200間參與酒吧及「優質旅遊服務」計劃的認可食肆，堂食滿100元以上，便可即場扣減100元。

只需3步便可領取消費券。（旅發局網頁截圖）

文體旅局解釋︰20%兌換率已較電子支付平台優惠高

文體旅局表示，所有「香港夜饗樂」旅客餐飲消費券，經已派發完畢。領取的訪港旅客中，內地客佔近60%，東南亞市場旅客佔25%，日韓市場亦有10%，其餘旅客則來自澳洲、美國等。當中不少在旅發局的旅客諮詢中心領取。

文體旅局又指，相關餐飲消費券的兌換率約為20%，並解釋已較市面一般同類型的獎賞計劃高，例如電子支付平台提供的優惠。

旅發局公布派發「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券。（旅發局網頁截圖）

120萬份餐飲消費券共花2400萬元

被問到開支方面，文體旅局透露由去年11月至今年3月，「香港夜饗樂」餐飲消費券，即訪港旅客領取的100萬份，以及本地市民領取的20萬份，當局合共花費2,400萬元。

換言之，若以2,400萬元開支，以及每張餐飲消費券100元計算，共有24萬名旅客及市民，到酒吧或食肆兌換優惠，接近當局公布旅客兌換率約20%。