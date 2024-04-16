特別財會｜去年近1.5萬人取消器官捐贈登記　按年急升約13倍

醫衞局與內地探討建立兩地恆常器官移植互助機制，惹來社會上不同討論。據財委會文件顯示，去年年內的登記人數有大幅上升，錄得25,968人登記，為2018年以來的新高，而取消登記中央器官捐贈登記名冊數字亦有急升，達14,862人，為九年來的新高，亦為去年的14倍。



醫衞局指出，去年5、6月期間出現不少惡意誤導市民的言論，中央名冊取消登記的人數一度不尋常地大幅增加。現時取消登記人數已回復正常，現時每月約40宗左右。



5月底政府收到大量取消器官捐贈登記的申請，指責是有人散佈謠言借機擾亂。6月7日，立法會舉行器官捐贈推廣活動。（廖雁雄攝）

去年逾2.5萬人登記器官捐贈 按年升約一倍

政府多年來一直推廣器官移植，去年提出建立兩地恆常器官移植互助機制後，惹來社會上不同討論。據財委會文件顯示，去年年內的登記人數錄得25,968人登記，為2018年以來的新高，亦較前年上升近一倍。

不過，去年取消登記中央器官捐贈的人數亦有急升，達14,862人，為九年來的新高，亦為去年的14倍。醫衞局解釋，去年5、6月期間出現不少惡意誤導市民的言論，中央名冊取消登記的人數一度不尋常地大幅增加，經政府加強宣傳後，取消登記人數已回復正常，現時每月約40宗左右。

實際器官捐贈人數續減 25人等候器官捐贈期間離世

此外，今年願意器官捐贈人數亦有減少，遺體捐贈及活體捐贈者人數分別為24人，令平均輪候器官移植的時間五年來不斷增加。當中心臟的平均輪候時間由去年的23.5個月增至36.8個月，意味著病人要多等近一年才可以獲器官移植；而眼角膜亦由去年的21.2個月增至31.3個月。

不過，有某些器官捐贈的輪候時間有減少，以肝臟為例，即由去年的38.2個月減至33.4個月。醫衞局表示，有25人在等候器官捐贈期間離世，為五年來最多，當中15人為等候肝臟移植。

醫衞局指出，自前年12月兩地首次開展跨境捐贈個案，政府正持續積極地與內地有關單位探討恆常化器官移植互助機制，現時正擬議相關運作細節，包括確立一致的技術層面要求、準則及流程，確保捐贈器官能安全、合法、公平、公正地應用於最有需要的病人身上。期間，醫衞局會繼續為有緊急需要的病人尋求國家協助，而處理有關個案的經驗，亦會成為制定上述運作安排的藍本。