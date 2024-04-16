DSE｜再有答題簿被上載至小紅書　考評局：會報警處理

繼早前有DSE英文科聆聽試卷答題簿被上載至內地社交媒體「小紅書」後，再有答題簿流出至平台，包括數學必修科、英文科卷二、中文科卷一及卷二。根據考評局指引，所有答卷應在考試結束後，送回答卷收集中心。



考評局稱正嚴肅跟進有人在網上將試題內容轉載或刊登的情況，並會報警處理。另一方面，如證實有考務人員違反保密規定，我們亦會按既定程序採取適當的跟進行動。



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多個科目試卷答題簿被上載小紅書

根據考評局2024年DSE試場主任手冊，試場主任負責將答卷交回考評局，而妥善保管試卷及答卷極為重要。手冊亦指，在每節考試終結後，試場主任亦須存放答卷於安全地方，待每個科目當日最後一節考試完結後，安排將所有答卷及有關文件送回考評局的答卷收集中心。

記者在小紅書發現有多個用戶將不同DSE考試科目答題簿的部分內容上載，包括數學必修科、英文科卷二（寫作）及中文科卷一及卷二（閱讀及寫作）。

Facebook專頁「教育刺針」早前發文指，有DSE英文科聆聽的試題答題簿被上載至小紅書，並指由於考生不可能將試題攜離試場，事件可能涉及監考人員挪用考試物資。考評局其後交代正跟進事件中。

考評局：考務人員不得將試題內容轉載或刊登

考評局表示，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲該局委任或聘用的人員，包括文憑試考務人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密，局方已提醒各試場的考務人員未經該局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。如相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構跟進。

局方稱正嚴肅跟進有人在網上將試題內容轉載或刊登的情況，並會報警處理。另一方面，如證實有考務人員違反保密規定，我們亦會按既定程序採取適當的跟進行動。