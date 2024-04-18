DSE｜23歲中學助教監考後小紅書上載試卷 涉違考評局條例被捕
撰文：凌逸德
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內地社交媒體「小紅書」近日多次流出DSE試卷答題簿，考評局指正嚴肅跟進並會報警處理。警方於4月16日接獲相關機構報案，指有應屆香港中學文憑試卷懷疑被上載至社交媒體平台。警方高度重視案件，灣仔警區重案組第一隊接手調查，並於昨日（17日）成功拘捕一名23歲姓劉本地女子，涉嫌違反《香港考試及評核局條例》。
消息指，被捕人是本地一間中學的助教，同時是應屆文憑試的監考員，她涉嫌於監考後在個人小紅書帳戶上載一份相關試卷。被捕人已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，案件仍在調查中。
警方提醒，任何人士一旦違反香港法例第261章《香港考試及評核局條例》的相關條例，最高可被監禁六個月及罰款$25,000，請市民不要以身試法。
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