蕭澤頤引新加坡警察稱：當地居民希望政府能在住所外安裝閉路電視

警務處處長蕭澤頤今早（12日）到車公廟巡視，並向在場維持治安的同袍打氣。他回應今年內在全港安裝2000部閉路電視一事，強調目的是為防罪、滅罪，希望市民能安居樂業，開開心心住在安全的地方。他還引述新加坡警察朋友稱，當地居民追問政府



至於新春期間警方「抄牌」，他表示，亦是希望減低嚴重傷亡意外，酌情權就看情況行做。



蕭澤頤強調，希望市民住在安全的地方。（資料圖片/王譯揚攝）

赤口巡視車公廟人流管理

今日（12日）是年初三、赤口，市民一般會在今天不拜年，在車公誕翌日的今天到車公廟祈福。蕭澤頤早上9時許抵達車公廟，巡視現場人流管理情況，並跟在場維持治安的警務人員打招呼，又到警務處開設的防騙攤位跟吉祥物合照，沿途有市民「野生捕獲」警隊一哥，紛紛要求合照，他都樂意。

他視察現場後被問及安裝閉路電視一事，重申最主要目的其實是為防罪、滅罪，希望市民能安居樂業，「大家都希望開開心心，住在安全的地方」。

英國730萬部CCTV 新加坡9萬部

他表示，外國像英國有730萬部、新加坡有9萬部，後者在2030年前會增至超過20萬部，他引述新加坡警方朋友稱，當地市民追問政府希望安裝閉路電視在其住所附近。他絕對相信安裝了閉路電視就跟其他城市一樣，「都可以幫到手」。他又指，除了安裝閉路電視外，警方在防罪滅罪工作上一定會努力。

我哋新加坡嘅警察朋友亦都有提及，其實好多新加坡市民追住、希望政府能夠喺佢哋住嘅地方都安裝CCTV（閉路電視）。最主要一樣嘢係咩呢？我哋嘅目的，安裝CCTV，大家諗下其實主要嘅目的係咩嘢，其實都係防罪、滅罪，係希望市民係能夠安居樂業。 警務處處長蕭澤頤

▼2月11日 年初二市民到車公廟祈福▼



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酌情「抄牌」 惟不希望違泊影響行人安全

蕭澤頤在過年前提及新春期間對違例泊車的「抄牌」可酌情處理，他表示未有統計「抄牌」數字，惟強調「抄牌」是希望減低嚴重傷亡意外，「如果一刀切不去抄牌，可想像情況係點樣」。他指，在可行情況都會有酌情權做，不希望一些不負責任泊車行為，引致行人可能行馬路引伸危險。