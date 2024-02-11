全港裝2000閉路電視　蕭澤頤：不排除設人臉識別技術　更有效執法

政府早前公布，計劃今年內在全港安裝2000部閉路電視，警務處處長蕭澤頤今日（11日）表示，3月會先安裝615部，主要集中在罪惡黑點，不排除未來會增加數目，或設有人臉識別技術，他認為市民毋須憂慮，強調會依例執法。



政府正就《基本法》23條進行立法工作，外界關注日後遊行示威的審批情況。蕭澤頤稱，2019年反映審批集會的重要性，有市民晚上敢不外出，警方同時有需要保障他們的權利。



政府計劃全港裝2000個閉路電視；圖非所述閉路電視。（資料圖片）

蕭澤頤接受無綫《講清講楚》訪問指出，閉路電視主要安裝在不同地區的罪惡黑點，3月會先安裝615部，年底完成2,000部，有機會安裝在燈柱、政府建築物等，他指香港作為密集城市，不排除將來會增加更多閉路電視，認為絕對有可能性。

不排除安裝更多 相信有助打擊罪案

他表示，新加坡現時已安裝了9萬部閉路電視，2030年之前會增至超過20萬部，會以新加坡作為參考，「我覺得任何一個守法市民，都會希望最好係零罪案，唔係話（傳統罪案）雖然下跌咗，或者破案率高咗，佢哋覺得警察可以放鬆」。

至於閉路電視會否涉及自動人臉識別技術，蕭澤頤稱不排除可能性，會參考各地設保存時限，亦會諮詢私隱專員公署，「因為科技發達，係絕對可以幫助警隊喺各方面都一路更有效，市民毋須要憂慮，一定會根據現有法例而進行」，他又稱，不論治安或國安，相信閉路電視都會有所幫助打擊違法行為。

警務處處長蕭澤頤。（廖雁雄攝）

反修例案被捕人仍在被調查中

就23條立法，研究延長被捕人扣押時間，蕭澤頤認為有其需要，對於外界關注立法後的遊行示威情況，他指2019年前大部份遊行集會申請都幾乎百分之百獲批，但2019年後，「大眾市民出街嘅自由都無、佢哋嘅權利都無，外出前都要睇一睇，當晚邊度有事發生，就唔敢去」，蕭澤頤又指，反修例案中，個別案件因為涉及較複雜的證據，因此仍在調查中。

去年本港錄得4萬宗騙案，當中不少涉及虛擬資產騙案，蕭澤頤表示，警方研發一套虛擬資產交易的追蹤技術，從中分析虛擬錢包及金錢的複雜流向盡快攔截。西九總區去年11月推出「巴士巡邏」，蕭澤頤稱會研究擴展至其他區域。