日本旅遊｜3月旅客量308萬　創單月新高　23萬港人赴日飆六成

不少港人喜歡到日本旅遊，日本政府觀光局最新數據顯示，3月份旅客量首次突破300萬，達308萬，創下單月份最高記錄，相比去年同期飆升69.5%。其中香港旅客佔23.1萬人，相比去年同期增長59.7%，數量在所有國家或地區中排行第五。當局分析，3月份櫻花季的訪日需求增加，而復活節期間香港飛日本的航班增加，以致人數有所增加。



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3月份訪日人數首次突破300萬人次

文件顯示，3月份訪日旅客達308萬人，創下單月份最高記錄，首次突破300萬。數字相比2019年同期的276萬，以及去年同期的181萬，分別增長11.6%及69.5%。

其中訪日人數最多的國家及地區，依次序為南韓、內地、台灣、美國及香港，即香港仍然維持去年排第五的位置。其他則以泰國、菲律賓及新加坡等東南亞國家為主。

雖然大部份國家及地區錄得增長，但內地訪日人數為45.2萬，相比2019年同期的69.1萬，下跌34.6%。

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觀光局︰櫻花季以致多地訪日需求增加

至於香港方面，3月份訪日人數為23.1萬，佔總數的7.5%。相比2019年同期的17.1萬，以及去年的14.5萬，分別增長35%及59.7%。

日本政府觀光局指，由於3月份櫻花季到來，訪日需求增加，許多市場的旅客數量呈現增加趨勢。當局又指，儘管出行成本上升，但復活節期間兩地航班增加，例如香港直飛往東京成田的航班，訪日數量有所上升。