板長壽司創辦人鄭威濤4月2日東京離世　香港第一人投「日本一」

以香港第一人高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚的板前壽司、板長壽司創辦人「Ricky San」鄭威濤離世，據《香港01》得悉，他近年在日本醫治胰臟癌，本月2日在日本東京離世。餐飲專業服務公司飲食天王（集團）行政總裁梁震宇五日前在社交媒體披露「老朋友」鄭威濤不過癌魔，與世長辭，他向《香港01》表示，鄭威濤因病復發，本月初離世。



鄭威濤2008年以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為一時佳話。(網上圖片)

早年曾到於日本學師 引入味千拉麵響名堂

鄭威濤早年曾到於日本學師，並在1992年回到香港開設日式班戟店，更開足20間分店，其後1996年再結束全線分店，並以特許經營方式引入味千拉麵。

2008年43萬港元投得「日本一」

鄭威濤其後再於2004年成立板前壽司、又參與無綫電視的節目《和味無窮》。07年他再下一城，開設板長壽司主打高檔日式料理，是香港帶動、普及日式料理的推手之一；而在2008年，他更以43萬港元，在日本築地市場投得「日本一」的藍鰭吞拿魚，成為首位港人投得「日本一」，風頭一時無兩。

板前壽司創辦人之一鄭威濤，曾在庭上透露，曾到日本接受細胞療法治療胰臟癌。（資料圖片 / 朱棨新攝）

不過時至2017年，鄭威濤捲入一宗官司期間，公開自己已確診胰臟癌。他近年在日本居住及醫病，有朋友一年多曾在東京遇過他，精神不錯，當時他指藥物有效，不過得悉他在本月2日離世。