綠置居2023｜暫收4.9萬份申請　超額認購約20倍　料今年第2季攪珠

「綠置居2023」昨晚（17日）截止遞交申請，不少市民「趕尾班車」交表。房屋署今日（18日）表示，至今暫計有4.9萬份申請，預計在今年第二季進行攪珠，屆時房委會將公布最後數字。



房屋局局長何永賢今日(18日)指，今期暫時超額認購逾20倍。即約每20名申請者，便有1人可揀樓認購。



▼2024年4月17日 「綠置居2023」截止日▼



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約每20名申請者便有1人可揀樓

房屋署表示，在簡化申請安排下，參加上期居屋「一表兩抽」的申請者，毋須再重新交表，佔當中約有3.5萬份申請。至於網上申請方面，房委會則累計收到約1.4萬份。

換言之，至今暫計有4.9萬份「綠置居2023」的申請。若按此計算，今期綠置居最少超額認購約19.7倍，約每20名申請者，便有1人可揀樓認購。

▼2024年3月28日 「綠置居2023」首日交表▼



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紙本申請正初步核實 最終數字仍點算中

房屋署又指，由於綠表的紙本申請，須經屋邨辦事處初步核實申請資格後，才送交房屋署登記，加上日內仍會收到郵遞申請，因此最終的申請數字仍在點算中。

房屋署續指，「綠置居2023」預計在今年第二季進行攪珠，房委會屆時將公布最終的申請數字。