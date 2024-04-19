食環署試行打擊無牌熟食小販新策略　以錄像蒐證主導避免衝突混亂

食環署宣布正在北區試行以錄像蒐證為主導的新執法策略，以打擊無牌熟食小販活動。署方發言人周四（18日）表示，新策略有助前線人員更有效蒐集證據，即使小販離開現場，執法人員仍可根據錄像證據拘捕，不但可避免在販賣現場發生衝突或混亂，亦可減低對途人和執法人員構成的風險。



食環署4月17日在上水以錄像設備蒐集證據為主導，打擊懷疑有組織性的無牌熟食小販活動。圖為行動中檢獲的手推車和相關工具。（政府新聞處圖片）

周三（17日）晚上，食環署在上水彩園路近寶石湖邨服務設施大樓一帶採取代號「夜鷹」的先導執法行動，以錄像蒐集證據為主導，記錄無牌熟食小販的違法行為和資料作為證據一部份，打擊懷疑有組織性的無牌熟食小販活動。

發言人表示，去年至今，該地點共錄得19宗無牌販賣投訴。前晚行動中，食環署拘捕4人，就涉嫌在公眾地方無牌販賣、在公眾地方造成阻礙及未領有有效牌照而烹煮或加熱食物作販賣用途展開檢控程序，並檢取4架熟食手推車和其他相關工具，以及即時銷毀約20公斤食物。