廟街｜廟街小廚及聯發小廚持續無牌經營及阻街　食環署申封閉處所

食環署今（12日）表示，上月向法庭申請封閉令，封閉油麻地廟街兩間持續無牌經營及嚴重阻街的食物業處所，包括「廟街小廚」及「聯發小廚」，聆訊定於本月30日進行。該署稱，兩間均屬無牌經營，加上長期霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，對鄰近居民構成極大滋擾，署方2022年7月至今年3月共接437宗上述兩間食肆投訴，期間進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。



廟街小廚涉無牌經營及長期霸佔行人通道和馬路。（廟街小廚Facebook）

食環署發言人表示，涉事兩間食物業處所分別為位於廟街29至35號地下C-D鋪的「廟街小廚」及A鋪的「聯發小廚」，均屬無牌經營，加上長期霸佔行人通道和馬路，造成嚴重阻塞及環境衞生問題，對鄰近居民構成極大滋擾。

該署在2022年7月至今年3月期間，共接獲437宗有關該兩間食肆的投訴，並針對其違規情況，同期共進行132次突擊執法行動，共提出306宗檢控。發言人指，署方一直就該兩間食物業處所的嚴重違規情況採取執管行動，並調配人手加強執法力度，惟兩間食肆仍然持續無牌經營及阻塞公眾地方，故認為必須根據《公眾衞生及市政條例》向法庭申請封閉令，封閉相關處所，以徹底終止其違規情況。

食環署正向法庭申請封閉令，封閉油麻地兩間持續無牌經營及嚴重阻街的食物業處所。（政府新聞處）

發言人表明，若食物業經營者罔顧法紀，其食物業牌照申請將不會受理。食環署人員已把「擬申請頒發封閉令的通知書」張貼於事涉處所的當眼處，亦會隨即向食肆負責人和處所擁有人派遞該通知書。

食環署發言人強調，署方會繼續嚴厲打擊無牌食物業處所，以保障食物安全及公眾健康，呼籲經營者切勿以身試法，市民也不應光顧這些處所。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，另加每天罰款900元。持牌食物業處所必須在處所的顯眼處展示其牌照及已領有牌照的告示。